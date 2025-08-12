特朗普稱調國民警衛「奪回首都」 宣布「公安緊急狀態」 清除露宿者、解決罪案

特朗普周日在旗下社交網站Truth Social貼文，表示露宿者須立即搬離，會安置他們到遠離首都的地方，而罪犯則會被關進監獄。

CNN報道，今年2月特朗普就提出由聯邦政府接管華盛頓特區，稱該市應在「法律和秩序」下運作。及至上周二他在Truth Social再貼文，提及前政府效率部（DOGE）人員科里斯蒂（Edward Coristine）在劫車事件中遇襲一事，並貼出後者受傷流血的照片，稱華盛頓特區已失控，又指特區不迅速改變就別無選擇，只能由聯邦接管城市，按應有方式管理。

露宿者關注組織Community Partnership表示，華盛頓特區每晚約有800人露宿街頭，另有3275人使用華盛頓的緊急避難所，1065人住在過渡住房設施。

有美國官員向路透社表示政府準備派出國民警衛隊到特區，類似6月出動國民警衛隊到加州洛杉磯，應對當局執行打擊非法移民行動而引起的示威。官員補充特朗普未有最終決定，亦未決定部署人數及負責的角色。《華盛頓郵報》引述消息人士報道，FBI近日已派出120名探員，聯同特區警察和其他聯邦執法人員夜班工作最少一周，防範劫車和其他暴力犯罪。

未解釋趕走露宿者法理依據

白宮並未解釋特朗普將露宿者趕出特區的法理依據。國民警衛隊一般由州長決定何時出動，特朗普6月調動國民警衛隊到洛杉磯，曾引起州政府與聯邦政府訴訟，但華盛頓特區的國民警衛隊由總統直接管理。民主黨籍的首都華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）辦公室發言人稱，白宮未有通知部署國民警衛隊的計劃。

