國際

國際要聞

為特朗普家族企業建高球村 越南逼遷農民

【明報專訊】越南一個與美國總統特朗普家族有關的高爾夫球度假村準備下月動工，牽涉收地。路透社周一（11日）引述6名消息人士及文件報道，有大量村民被要求離開賴以為生的農地，但部分人僅獲3200美元（約2.5萬港元）及提供大米作為賠償，不少人為未來生計發愁。

涉事高爾夫球度假村是特朗普家族企業在越南的首個合作項目，由越南房地產公司Kinhbac City及合作伙伴向特朗普集團支付500萬美元（約3900萬港元）品牌授權費而興建，完成後由特朗普家族企業管理，項目在美越討論貿易協議期間獲當局加快審批。

村民稱賠償比一年平均工資少

這個將佔地990公頃的高爾夫球度假村所在現址是一系列果園，數千計村民受影響。不少受影響農民年紀較大，擔心未來生計。消息人士指開發商正下調最初逾5億美元（約39億港元）賠償預測，但沒透露原因。

現年50歲的阮氏香表示被要求搬離位於她在興安省、面積有200平方米的家園，但所獲賠償比一年平均工資還要少。阮氏香稱全村人都憂心忡忡，因相關項目將讓他們失業。另有5名面臨被收地的農民稱，當局承諾就每平方米農田給予12至30美元（約94至234港元）補償、為被清除作物提供額外賠償和提供幾個月的大米。

路透社指當局會就土地面積及地點決定最終補償金額，預計下月確認，賠償會由政府當局發放，但由開發商承擔費用。越南農業部、興安省當局、特朗普集團和Kinhbac City均沒即時回應路透社查詢。

（路透社）

相關字詞﹕收地賠償 貿易協議 賠償 高爾夫球 越南 特朗普

