為特朗普家族企業建高球村 越南逼遷農民

涉事高爾夫球度假村是特朗普家族企業在越南的首個合作項目，由越南房地產公司Kinhbac City及合作伙伴向特朗普集團支付500萬美元（約3900萬港元）品牌授權費而興建，完成後由特朗普家族企業管理，項目在美越討論貿易協議期間獲當局加快審批。

村民稱賠償比一年平均工資少

這個將佔地990公頃的高爾夫球度假村所在現址是一系列果園，數千計村民受影響。不少受影響農民年紀較大，擔心未來生計。消息人士指開發商正下調最初逾5億美元（約39億港元）賠償預測，但沒透露原因。

現年50歲的阮氏香表示被要求搬離位於她在興安省、面積有200平方米的家園，但所獲賠償比一年平均工資還要少。阮氏香稱全村人都憂心忡忡，因相關項目將讓他們失業。另有5名面臨被收地的農民稱，當局承諾就每平方米農田給予12至30美元（約94至234港元）補償、為被清除作物提供額外賠償和提供幾個月的大米。

路透社指當局會就土地面積及地點決定最終補償金額，預計下月確認，賠償會由政府當局發放，但由開發商承擔費用。越南農業部、興安省當局、特朗普集團和Kinhbac City均沒即時回應路透社查詢。

（路透社）