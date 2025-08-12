特朗普稱晤普京摸底 烏﹕讓步不能說服殺手

面對將於周五（15日）在阿拉斯加舉行的「特普會」可能作出迫使烏克蘭妥協的協議，烏克蘭總統澤連斯基周一（11日）在社交媒體呼籲切勿屈服於普京的要求，表示「讓步並不能說服殺手」。他指俄羅斯一直在拖延戰爭拒絕停止殺戮，所以不該授予任何獎賞或利益，反而理應受到國際更大壓力。

德總理等歐領導人反對交換領土

歐盟成員國外長於香港周一晚上10時聯同烏克蘭外長西比加召開緊急視像會議，圍繞阿拉斯加美俄峰會展開討論。知情的歐洲官員透露，德國總理等歐洲領導人反對交換領土，他們在敦促華盛頓加大對莫斯科的制裁壓力，主張軍事和經濟壓力並行。歐洲還考慮凍結俄羅斯主權資產作為籌碼，並賴以資助或貸款予烏克蘭。

（路透社/X/金融時報/法新社）