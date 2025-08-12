明報新聞網
國際

國際要聞

特朗普稱晤普京摸底 烏﹕讓步不能說服殺手

【明報專訊】美國總統特朗普昨天（11日）在白宮記者會談及周五定於阿拉斯加舉行的「特普會」時，表示這是場「摸底」（feel out）會面，將要求普京終結戰爭，認為會有建設性的對話，自己期望看到停火，倘若達成烏戰協議，美方可望增加對俄貿易。他指烏克蘭總統澤連斯基有可能也來阿拉斯加，「（特普會後）下一場會面是（特朗普）與澤連斯基，又或（同時）與普京和澤連斯基」，會後也會跟歐洲領袖通電話。特朗普預告會有「一些領土的交換、變化」，自己將嘗試為烏克蘭取回部分領土，「會看看界限範圍，也許會離場和說一句祝好運」。他相信這輪會晤會是好事，「但也可能是壞事」。澤連斯基不久剛好在社交平台發表與加拿大總理卡尼通電話後的感言，強調「俄羅斯人顯然只是想拖延時間，而非終結戰爭」。

面對將於周五（15日）在阿拉斯加舉行的「特普會」可能作出迫使烏克蘭妥協的協議，烏克蘭總統澤連斯基周一（11日）在社交媒體呼籲切勿屈服於普京的要求，表示「讓步並不能說服殺手」。他指俄羅斯一直在拖延戰爭拒絕停止殺戮，所以不該授予任何獎賞或利益，反而理應受到國際更大壓力。

德總理等歐領導人反對交換領土

歐盟成員國外長於香港周一晚上10時聯同烏克蘭外長西比加召開緊急視像會議，圍繞阿拉斯加美俄峰會展開討論。知情的歐洲官員透露，德國總理等歐洲領導人反對交換領土，他們在敦促華盛頓加大對莫斯科的制裁壓力，主張軍事和經濟壓力並行。歐洲還考慮凍結俄羅斯主權資產作為籌碼，並賴以資助或貸款予烏克蘭。

