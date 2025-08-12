越韓領導人峰會 盼2030年雙邊貿易增一倍

蘇林此行率領由工業、貿易、外交、科技部長及黨高層和國會成員組成的代表團。蘇林會後表示兩國同意進一步開放市場，在2030年或之前將雙邊貿易額擴大至1500億美元，強調越南歡迎韓企增加投資及加強技術合作。

李在明辦公室表示，兩國簽署至少10份合作備忘錄，承諾在核能、再生能源、貨幣及金融政策、人工智能等領域合作，還有在核電、高鐵、新城市開發等大規模基建領域加強合作。蘇林還表示兩國持續加強軍事聯繫，盼雙方不斷發展的關係能促進地區安全。

韓國是越南最大投資國及第三大雙邊貿易伙伴。截至今年5月，韓國在越南共有10,203個註冊投資項目，總資本達940億美元。去年雙邊貿易額為815億美元，較前年增長7.3%。三星電子等多間韓國大型企業長期利用越南作為出口樞紐，受惠於較低的勞工成本、豐厚的稅務優惠及河內與多國簽署的自由貿易協定。惟美國總統特朗普對主要貿易伙伴加徵關稅政策，增加未來投資不確定性。同樣重視出口的越、韓上月與美國達成貿易協議，分別被疊加徵收20%及15%關稅。

（路透社/彭博社/日經亞洲）