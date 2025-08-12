以軍接管加沙計劃 安理會上多國譴責

在安理會緊急會議上，聯合國主管歐洲、中亞和美洲事務的助理秘書長延恰（Miroslav Jenča）表示倘實施以方計劃「可能觸發加沙另一場災難」，波及整個中東地區，造成更多的流離失所、殺戮和破壞。

提請召開會議的英國、法國、丹麥、希臘、斯洛文尼亞譴責以色列政府擴大加沙軍事行動的計劃，敦促以色列撤回，指任何吞併或擴大定居點的企圖都違反國際法，以方此舉亦有危害人質性命的風險。

另一方面，以色列總理內塔尼亞胡周日在以國召開記者會，誓言會打贏戰爭，他稱以軍目標不是佔領加沙，而是在加沙地帶建立一個不從屬於哈馬斯或巴勒斯坦權力機構的人民政府。他表示迅速結束以哈戰爭的「最佳辦法」是完全接管加沙市、摧毁哈馬斯分踞於加沙市和南部馬瓦西（Al-Mawasi）中央營的最後兩個據點，同時建立讓平民離開當地的安全走廊和安全區。他又否認以色列讓加沙人挨餓，指國際傳媒刊登的加沙營養不良兒童照片是假的。

（BBC/新華社）