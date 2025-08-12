堅守加沙報道 巴人記者遭以軍炸死 以方指哈馬斯成員 半島電視台轟為滅聲

28歲的謝里夫（Anas Al-Sharif）與記者、攝記、助理共5名半島電視台職員和另外兩人，周日晚上在加沙市東部希法醫院旁一個標明「傳媒」（Press）的帳篷裏遭以軍炸死。謝里夫遇害前幾分鐘仍堅守崗位，在其X帳號報道以軍轟炸加沙市兩個多小時的實况。

以軍其後承認瞄準謝里夫施襲，宣稱他是「負責推進對以色列平民和以色列國防軍火箭攻擊」的哈馬斯小組頭目，聲言有早前公開的情報和在加沙發現的文件，證明對方跟哈馬斯有軍事聯繫。

謝里夫生前任職的半島電視台隨即發聲明駁斥以軍說法，強調謝里夫是「加沙最勇敢無畏的記者之一」，指摘這次空襲是「（以色列）期盼佔領加沙前，為打壓異議聲音鋌而走險之舉」。謝里夫在社交平台預先撰寫待離世公布的遺言，他寫道：「我毫不猶豫傳遞真相，不做任何扭曲或不實陳述，但願真主會看見那些依然保持沉默的人……」

半島電視台是其一在加沙聘用巴人記者現場報道的新聞機構，因此成為以色列眼中釘。以國政府去年春季起禁止該電視台在境內運作。家在加沙北部難民營的謝里夫堅持至最後，直至今年7月底仍被稱為「半島電視台在加沙北部最後倖存的記者」，被視為讓世界了解加沙的「唯一聲音」。

了解加沙「唯一聲音」 屢接恐嚇續報道

謝里夫之前曾為路透社團隊效力。該團隊去年憑以哈戰爭影像，獲美國新聞界最高榮譽普立茲獎的突發新聞攝影獎項。

自2023年10月以哈戰爭爆發以來，謝里夫便屢接來自以軍官員的電話恐嚇，但拒應指示停止報道和離開加沙北部，懷疑因而導致其家園被炸和父親罹難。以軍去年10月點名指他等6名加沙記者是加沙兩大武裝組織哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）成員。以軍聲稱有受訓名單等文件為證，但半島電視台抗議並譴責以軍使用偽造證據。

以哈戰爭已釀逾200名記者被殺。有巴人和以色列記者批評以軍殺害謝里夫是「法外處決」以至方便以國總理內塔尼亞胡操控輿論。哈馬斯昨發聲明指摘以軍「暗殺和恐嚇記者」，是為以軍「計劃在加沙犯下的重大罪行鋪路」。

聯國秘書長卡塔爾中國譴責以軍

聯合國秘書長古特雷斯的發言人迪雅里克昨發聲明譴責殺害記者行為。無國界記者組織（RSF）和保護記者委員會（CPJ）等傳媒關注組織均為今次記者遇害事件發聲，催促調查和追究責任，捍衛記者安全——CPJ上月已示警謝里夫恐被暗殺。卡塔爾首相兼外相穆罕默德昨在社交平台炮轟以軍蓄意針對記者的行為，「罪行已超出想像」。中國外交部發言人林劍昨在例行記者會表示中方「譴責針對新聞記者的暴力行為」。

