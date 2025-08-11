明報新聞網
國際

國際要聞

AI衝擊加劇 26美股跑輸標普列高風險

【明報專訊】人工智能（AI）重塑美股版圖，同時加劇板塊分化。AI晶片龍頭Nvidia市值逼近4.5萬億美元（約35.1萬億港元），OpenAI、Anthropic等初創融資達數十億美元。但同時資金正撤出被視為易受AI取代的公司。美國銀行挑出26家公司列為受AI威脅最大的一籃子股份，自5月中以來相對標普500指數落後約22個百分點。

傳統製圖及廣告代理受壓

受壓名單包括網站開發商Wix、數碼圖像平台Shutterstock及軟件商Adobe。年內Wix與Shutterstock已挫逾33%，標普同期升8.6%；Adobe跌23%，市場憂客戶轉投AI生成影像與影片。人力資源服務ManpowerGroup年內跌30%；同業Robert Half蒸發逾半至5年多低位。

Futurum Group行政總裁紐曼（Daniel Newman）稱：「顛覆是真的。我們以為要5年，現在似乎兩年就到。需要大量人力、服務密集型業務特別脆弱。」市場對AI衝擊的憂慮，早前在市場研究公司Gartner身上爆發：公司下調全年收入指引後，5個交易日股價急挫30%，見單周最大跌幅。雖然公司歸咎於美國開支削減與關稅，但摩根士丹利稱結果進一步加強了「AI顛覆論」，投資銀行Baird亦表示「愈來愈擔心AI風險正在發酵」。

傳統廣告代理前景尤受壓。大型廣告及公關公司Omnicom年內跌約15%，WPP更挫逾五成；有分析指，在生成式AI大規模擴張前，該商業模式已承受強壓。

50 Park Investments行政總裁薩爾漢警告：「凡AI能更快、更便宜做到的工序——如平面設計、行政、數據分析——都可能被淘汰。」

（彭博社）

相關字詞﹕人工智能（AI）

