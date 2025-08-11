明報新聞網
國際

國際要聞

不顧美反對 世銀旗下機構允貸款涉華項目

【明報專訊】世界銀行集團成員機構國際金融公司（IFC）上周五（8日）批出2.5億美元（19.5億港元）貸款予阿曼一個多晶矽製造項目，縱然世銀最大股東美國在IFC的執行董事投下反對票。路透社上周六報道指，該項目由一家與中國有關聯的公司牽頭。

IFC是專注新興市場和發展中經濟體私營部門的最大發展機構，其董事會上周五向阿曼聯合太陽能多晶矽有限公司（United Solar Polysilicon；USP）的項目融資表決時，美國執董反對，德國、荷蘭和北歐國家代表則棄權。

美國財政部回應稱，美方投了反對票，並將在世銀及其他多邊機構延續「美國優先」原則。

阿曼太陽能材料公司融資

USP股東包括IDG資本（IDG Capital，曾一度列入美國國防部涉軍企業名單、去年12月獲剔除）、張龍根及阿曼主權基金。張龍根是美國公民，曾經任新疆大全新能源股份有限公司董事。

消息人士表示，美國和棄權國指這個項目主要靠中國國有企業供應，實際上等同一家新的「中國企業」，且會加劇該產業產能過剩。

IFC指，阿曼的United Solar工廠如果運轉到最高產能，每年生產的多晶矽足以製造出可發電40吉瓦的太陽能電板。

路透社報道，美國政府正積極遏制中國在半導體和太陽能等領域的主導地位，懷疑因擔心此阿曼項目讓中國在關鍵供應鏈中的影響力日益擴大而反對。

（路透社）

相關字詞﹕世界銀行（World Bank） 阿曼 中美關係 多晶矽 太陽能 綠色融資

