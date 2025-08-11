明報新聞網
國際

國際要聞

憂特朗普賣烏送地 歐烏急拋新方案 游說萬斯談判勿繞烏 歐官員：雅爾塔式瓜分歐洲不復再

【明報專訊】美國總統特朗普確定本周五（15日）在阿拉斯加會見俄羅斯總統普京，且暗示俄烏停火或要涉及「交換一些領土」，惹來烏克蘭以至歐洲各國憂慮會被美俄繞過達成協議。英國安排烏克蘭兩名總統核心幕僚與來訪的美國副總統萬斯會面，同場還有歐洲國家代表，《華爾街日報》指歐烏官員會上向華府拋出反建議，強調採取任何行動前須先停火、領土交換須對等並給予烏方安全保證。歐洲主要領袖其後發表聯合聲明，強調須讓烏克蘭走上談判桌，有歐洲官員稱盼令特朗普明白，有如雅爾塔會議般由美俄自行劃分二戰後歐洲勢力範圍的年代已不復再。

烏高官見萬斯 強調前線非邊界

特朗普暗示俄烏停火將交換部分土地，引起歐洲關注。適逢美國副總統萬斯訪問英國，英國外相林德偉安排烏克蘭和部分歐洲國家的高官到其官方別墅志奮領莊園（Chevening House）跟萬斯會談，其間烏歐代表向美方提出俄烏停火計劃的新建議。烏克蘭這次派出的是總統辦公室主任耶爾馬克和國家安全與國防事務委員會秘書烏梅羅夫。耶爾馬克會後強調，只有烏克蘭有份談判才有可能達至可靠和持久的和平，「停火有必要——但前線不是邊界」。

《華爾街日報》引述消息人士報道，美方另有高官以視像方式參與會議，包括國務卿魯比奧、烏克蘭問題特使凱洛格和負責赴俄斡旋的總統特使威特科夫，而歐洲版本的提案包括停火先於任何其他行動、領土只能以對等方式交換（即如烏軍撤出某些地區，俄羅斯也須從其他地區撤離）、烏方任何領土讓步都須換來「堅如鐵甲」的安全保證（包括可能讓烏克蘭加入北約）。報道引述美國官員指，會談對於朝着特朗普結束俄烏戰爭的目標有進展，有歐洲官員也指美方對歐洲提案反應積極。

美國網媒Axios則報道，歐烏官員向萬斯表示立即停火應是第一步，烏克蘭不應為換取停火而放棄任何領土，而烏方會上表明一旦達成停火，就準備在領導人層級開始討論終戰。

兩名歐洲官員向《紐約時報》表示，歐洲國家憂慮特、普二人會私下敲定停火協議，再逼烏克蘭接受，故嘗試向特朗普強調烏方要參與和談，強調二戰後期由美英蘇領袖召開雅爾塔會議（Yalta Conference）並由美國及蘇聯劃分歐洲勢力範圍的年代已一去不返。

歐盟：和談須護烏歐重要安全利益

英國、法國、意大利、德國、波蘭、芬蘭和歐盟領袖前日發聲明，歡迎特朗普為解決烏克蘭危機付出的努力，但堅信外交解決方案須保護烏克蘭和歐洲的重要安全利益，強調基輔須參與談判，「烏克蘭的和平之路不能在沒有烏方參與下做決定」。烏克蘭總統澤連斯基表示重視並完全支持上述聲明，又讚揚志奮領莊園的會談有建設性，「我們的意見有被聽到，風險有被考慮」。

 （華爾街日報/紐約時報/Axios/路透社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕雅爾塔會議 停火協議 美烏關係 美俄峰會 俄軍侵烏 澤連斯基 普京 特朗普 美國

