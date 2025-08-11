明報新聞網
醫生：以軍涉刻意瞄準 4巴人少年睾丸中彈

【明報專訊】針對加沙人道主義基金會（GHF）糧食分派站的傷亡事件，英國《衛報》調查分析了派糧近50天以來的相關可見證據，包括子彈、從兩間醫院所得的醫療紀錄和傷勢，以及醫療組織和醫生的證辭，同樣指向以色列軍方涉嫌持續向領糧巴勒斯坦人有系統地實行無差別開槍，而且有針對特定身體部分（例如男性睾丸）之嫌。

《衛報》報道，拉法紅十字會戰地醫院的紀錄顯示，5月27日GHF開始運作至6月26日，接收逾2200人，幾乎所有都是取糧時中槍的傷亡者，這人數高於過去一整年他們所醫療的重大事故的傷亡人數總和。牛津大學醫院顧問醫生梅納德（Nick Maynard）表示，他在汗尤尼斯納賽爾醫院見到逢GHF派糧都有6至12名頸、頭或手臂中槍的傷者，另有一晚是4名青少年的睾丸皆被射中，這現象「顯示這是針對人體特定部位的攻擊行為」。

英美武器專家應邀檢視傷者身上發現的8枚彈殼，評定那都是軍用高速子彈，最少兩枚是以色列製。他們還分析了開火模式，批評以軍「開槍示警」的說法，指摘軍人「沒有戰術理由」在那麼接近群眾聚集的地方如此開槍。樂施會巴勒斯坦地區政策負責人哈立迪（Bushra Khalidi）斥GHF派糧活動是「奪命陰謀」。

（衛報）

