醫生：以軍涉刻意瞄準 4巴人少年睾丸中彈

《衛報》報道，拉法紅十字會戰地醫院的紀錄顯示，5月27日GHF開始運作至6月26日，接收逾2200人，幾乎所有都是取糧時中槍的傷亡者，這人數高於過去一整年他們所醫療的重大事故的傷亡人數總和。牛津大學醫院顧問醫生梅納德（Nick Maynard）表示，他在汗尤尼斯納賽爾醫院見到逢GHF派糧都有6至12名頸、頭或手臂中槍的傷者，另有一晚是4名青少年的睾丸皆被射中，這現象「顯示這是針對人體特定部位的攻擊行為」。

英美武器專家應邀檢視傷者身上發現的8枚彈殼，評定那都是軍用高速子彈，最少兩枚是以色列製。他們還分析了開火模式，批評以軍「開槍示警」的說法，指摘軍人「沒有戰術理由」在那麼接近群眾聚集的地方如此開槍。樂施會巴勒斯坦地區政策負責人哈立迪（Bushra Khalidi）斥GHF派糧活動是「奪命陰謀」。

（衛報）