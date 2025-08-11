「巴勒斯坦比利」候糧遭以軍射殺 歐洲足協致哀避重就輕 惹球星沙拿質問

歐洲足協（UEFA）上周五在X表示「向『巴勒斯坦比利』蘇萊曼．奧貝德告別」，讚揚他是「即使在最黑暗時刻也為無數孩子帶來希望的天才」。沙拿上周六在帖文下回覆：「可否告訴我們他如何身亡、在哪裏身亡、為何身亡？」

33歲的沙拿效力英超球會利物浦，是全球其一最知名足球員，他在加沙戰爭期間一直表達對加沙民眾的關注，曾呼籲「世界各國領袖團結起來」，允許人道援助進入加沙，以「防止更多無辜生命被屠殺」。他曾向埃及紅新月會捐款，支援當地救援工作。

巴勒斯坦足總後在facebook發聲明，援引歐洲足協會長施非林說法，稱奧貝德把才華獻給加沙的孩子，讓他們的夢想得以在苦難中萌生希望，「其離世對足球界以及所有認同體育能團結人心的人而言，都是巨大損失」。

奧貝德對也門鉸剪腳入球成名

奧貝德出生於加沙市，已婚，育有5個孩子。自2007年首披巴勒斯坦代表隊戰衣後，合共上陣24次，在2010年西亞足球錦標賽對也門一戰的鉸剪腳入球令人難忘。他是巴勒斯坦球壇最耀眼球星之一，憑球風與成就贏得「巴勒斯坦比利」之稱。

巴勒斯坦足總表示，自戰爭2023年10月爆發以來，巴勒斯坦足球界已有325名球員、教練、管理人員、裁判與球會董事會成員遇難。聯合國表示，自今年5月底美國與以色列支持的具爭議援助機構加沙人道主義基金會（GHF）啟動以來，加沙在救援物資發放點及運輸車隊沿線附近已有過千人被殺。加沙民防機構上周六稱，當日最少37人被以軍擊斃，包括30名等待領取援助物資的平民。

