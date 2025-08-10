明報新聞網
國際

國際要聞

亞美尼亞阿塞拜疆白宮簽和約 特朗普見證兼冠名戰略運輸走廊

【明報專訊】南高加索地區宿敵亞美尼亞與阿塞拜疆領袖上周五（8日）在美國總統特朗普見證下，於白宮簽署和平協議，旨在結束兩國逾30年來的衝突。協議一大焦點是雙方同意建立一條以特朗普命名、連接阿塞拜疆本土與其外飛地納希切萬自治共和國、具有連接歐亞大陸戰略意義的運輸走廊，授予美企獨家開發權，特朗普視之為兼具商業利益及外交突破意義。俄羅斯稱歡迎協議，但伊朗表明封殺上述運輸走廊方案。

阿塞拜疆總統倡提名特爭和平獎

阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）與亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）前日在白宮參與特朗普口中的「歷史性和平峰會」。特朗普說：「亞美尼亞與阿塞拜疆承諾永遠停止一切戰鬥，開放貿易、旅遊及外交關係，並尊重彼此的主權與領土完整。」他指兩國爭戰35年，「如今成為朋友，且友誼將長存」。 帕什尼揚將簽署協議形容為兩國關係「重要里程碑」，阿利耶夫則建議聯同帕什尼揚一同提名特朗普角逐諾貝爾和平獎，他說：「我們今天在高加索建立和平。我們浪費很多年在戰爭、佔領與流血衝突上。」

阿、亞兩國為爭奪亞美尼亞族長年聚居但在蘇聯時期被劃歸阿塞拜疆的的納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區），自1980年末持續對立。亞美尼亞支持納卡地區脫離阿塞拜疆，兩國曾就該爭議地區兩度開戰，1990年代初的那次亞美尼亞獲勝，納卡變相獨立，但阿塞拜疆2023年發動閃電攻勢再度完全掌控納卡地區，引發當地逾10萬名亞美尼亞族人逃往亞美尼亞。

美獲獨家開發權 伊朗表明封殺走廊構想

白宮表示，亞阿協議包括美國將協助興建運輸走廊，並命名為「特朗普國際和平與繁榮之路」（TRIPP），協議授予美國擁有該走廊的獨家開發權，特朗普說：「我們預期美國企業將進行大規模基建，他們非常渴望進駐這兩個國家。」據白宮說法，該項目最終將包含鐵路、油氣管道及光纖網絡，在尊重亞美尼亞主權的前提下，實現兩地「無障礙聯通」。

TRIPP將連接阿塞拜疆本土與其被亞美尼亞領土隔開的外飛地納希切萬自治共和國，實際上就是阿塞拜疆及其靠山土耳其鼓吹連接歐亞大陸的「贊格祖爾走廊」（Zangezur Corridor）構想。

美智庫：將美勢力帶入俄腹地

華盛頓智庫布魯金斯研究所研究員艾丁塔斯巴斯表示，這一協議不僅將贊格祖爾走廊構想更名為特朗普之路，「還將美國勢力帶入俄羅斯腹地的核心，並可能創建一條連接歐洲與中亞的重要新貿易通道……亦令美國透過由美企營運的物流樞紐，成為維持和平的保證者」。

（金融時報/BBC/法新社）

相關字詞﹕帕什尼揚（Nikol Pashinyan） 阿利耶夫（Ilham Aliyev） 歐亞大陸 納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區 贊格祖爾走廊（Zangezur Corridor） 納希切萬（Nakhchivan） 特朗普 和平協議 亞美尼亞 阿塞拜疆

