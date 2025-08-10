特普會8．15阿拉斯加登場 烏拒割領土 特朗普放風「交換領土」 普京吞州開價「坐二望四」

特朗普原以對俄油氣出口國祭出二級制裁等要脅，逼迫普京8月8日或之前達成停火，但到死線當日他在白宮向記者透露，俄烏停火協議將包括「交換一些領土使雙方受惠」，數小時後他在旗下社交平台Truth Social宣布，8月15日於阿拉斯加與普京會晤。普京外交政策顧問烏沙科夫隨後證實消息，表示兩國領袖將「集中討論實現長期和平解決烏克蘭危機的選項」。這將是4年多來首場美俄峰會，上次是俄軍侵烏前的2021年6月，拜登和普京在瑞士日內瓦會面。

俄羅斯早在2014年已吞併烏克蘭的克里米亞半島，自2022年2月入侵至今佔領約五分之一烏克蘭領土，包括幾乎完全佔領盧甘斯克州和頓涅茨克州，惟烏軍仍據守兩州個別重要據點。普京此前自製入俄公投的還有烏克蘭東南部的扎波羅熱和赫爾松兩州，但目前俄軍只盤踞第聶伯河的東南方，雙方拉鋸。

特朗普的中東特使威特科夫上周三在莫斯科與普京會晤3個小時後，特朗普及其官員便開始向歐洲領袖和澤連斯基簡報會晤內容。哥倫比亞廣播公司引述消息人士稱，白宮正游說歐洲領袖接納讓俄國全取盧甘斯克州和頓涅茨克州、並保留克里米亞的協議。俄方也證實普京上周五已向中國、印度等國領導人討論會晤內容。

普京稱烏可入歐盟 不可入北約

《華爾街日報》和《金融時報》引述知情官員稱，普京向威特科夫提出，烏方應割讓整個盧甘斯克州和頓涅茨克州，以換取俄方完全停火。惟有關扎波羅熱州和赫爾松州，官員們說法分歧，有指普京提議凍結兩州戰事，另有美方官員指普京主張兩州暫時停火，在與烏克蘭就「交換土地」談判時再行謀奪。俄方未聲索主權的烏國東北部哈爾科夫和蘇梅，有官員指俄軍可能撤走。兩名歐洲官員引述威特科夫指，普京方案分兩階段落實，第一步是烏克蘭從頓涅茨克州撤軍和凍結前線，第二步是俄美領袖達成和平計劃，再與澤連斯基磋商。另外，普京稱烏克蘭可加入歐盟，但不可加入北約；俄方且要求限制烏軍規模，歐美也不能授予遠程武器。

《華爾街日報》分析普京最新方案似乎只為了躲避美方制裁，同時將停火壓力轉移給澤連斯基。《紐約時報》推測普京擬採拖延策略及改善俄美關係，同時藉今次峰會彰顯俄全球影響力。

分析：避美方制裁 轉移停火壓力

澤連斯基昨與多名歐洲領袖電話商討，他表明烏克蘭人「理應獲得和平」，不會將土地讓給佔領者，而烏克蘭領土問題的答案早已寫入憲法，「沒有人會退讓，也不能退讓。烏克蘭不會將土地拱手讓人」。

