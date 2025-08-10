《太陽神13號》主角原型 美傳奇登月指揮官逝世

洛弗爾（Jim Lovell）曾任海軍飛行員，是全球首名4次上太空的人類，包括1968年「阿波羅8」號任務中成為首批繞月飛行的3名太空人之一，惟真正令他成為傳奇是「阿波羅13」號（Apollo 13）任務。

「阿波羅13」號於1970年4月11日升空，原擬嘗試人類第3次登月，船上除了計劃踏足月球的洛弗爾和海斯（Fred Haise）外，還有斯威格特（Jack Swigert）。太空船在離地球約32萬公里時，其一氧氣罐突然爆炸，導致太空船失去大量氧氣，電力供應嚴重受損，3人登月無望，更有葬身太空之虞。

登月遇意外 冷靜領隊員借引力返航

身為任務指揮官，洛弗爾沉着冷靜應對，帶領隊員進入維生設備只供兩人使用兩天的登月艙，並按照NASA團隊的指示，將登月艙變成救生艇，利用月球引力和太空船的推進器控制飛行路線和角度，最終在爆炸逾3天後安全返回地球。他後來獲頒象徵美國最高平民榮譽的總統自由獎章，但再未重返太空。

湯漢斯曾飾演 網上留言追悼

NASA確認洛弗爾上周四在芝加哥郊區去世，代理署長達菲（Sean Duffy）讚揚洛弗爾在壓力下保持冷靜的能力，「為後續NASA任務提供了寶貴經驗」。曾在1995年電影《太陽神13號》飾演洛弗爾的湯漢斯（Tom Hanks）在社交平台Instagram寫道：「有些人敢於挑戰、追夢，並帶領他人前往我們無法獨自到達的地方……而洛弗爾就是這樣的人。」

