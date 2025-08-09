英特爾CEO被特逼辭 對華往來捲政治風波

這封電郵在特朗普公開要求陳立武辭職後數小時發給英特爾員工，陳立武當中表示英特爾跟特朗普政府「接觸中」，「以解決被提出的事宜，確保他們獲得事實」。他表示有關其過去崗位有「許多錯誤資訊正在流傳」，強調自己「一直在最高法律和道德標準的範圍內營運」。他強調董事局「全面支持」改造公司的工作，自己也「完全共享總統（特朗普）推進美國國家和經濟安全的承諾」。

特斥高度利益衝突 陳立武：錯誤資訊流傳

特朗普周四在旗下社交平台Truth Social稱：「英特爾的行政總裁（陳立武）有高度（利益）衝突，必須辭職——立即。這問題沒有其他解決辦法，感謝你們對這問題的關注！」分析形容美國總統點名要求大企業高管辭職極為罕見，事後英特爾股價應聲下跌。

英特爾是美國本土碩果僅存的先進晶片製造商，但已被專注於代工的台積電超越拋離，並受韓國三星電子嚴重威脅。在前任行政總裁基辛格救亡失敗後，英特爾今年3月延攬在業界人脈廣闊的陳立武。

陳立武是半導體產業的專業初創投資者出身，千禧年後加入主攻集成電路（IC）設計和半導體封裝技術的聖荷塞科企Cadence，2009年起擔任總裁（至2017年）兼行政總裁（至2021年，之後任董事會執行主席）。惟接掌英特爾後，陳立武在中國大陸的投資和相關業界招至美國共和黨人質疑。

美議員致函英特爾 質詢陳舊職涉非法助華

其中參院情報委員會主席科頓周二致函英特爾董事會主席耶里（Frank Yeary），針對陳立武提出質疑。科頓聲言陳立武據報控制數十間中國大陸企業，並在數以百計的中國大陸先進製造和晶片公司有股份，當中至少8間傳出跟解放軍有聯繫。他還點名陳立武曾任職的Cadence上周才承認向一間中國軍方大學「非法出售產品」，並在未申請牌照許可下向一間關聯的中國半導體公司轉移科技，「那些非法活動都在陳立武任內發生」。他質疑獲得美國政界巨額資助的英特爾，對陳立武的背景和聯繫有否做好審查或應對措施。

儘管陳立武堅稱獲董事局「全面支持」，惟《華爾街日報》揭露，他上任不久，即在公司應保留還是退出自行製造或代工半導體的問題上，跟耶里不咬弦。耶里主導退出代工業務策略，甚至推動出售相關業務予台積電，但報道引述消息指陳立武主張代工決定英特爾的成敗，且有需要確保美國毋須依賴像台積電和三星電子般的外國企業，故就引進外部投資上跟耶里有分歧。

（金融時報/華爾街日報/路透社）