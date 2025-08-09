以安全內閣批准軍管加沙市 美媒指政府軍方分歧 歐盟警告「有後果」

內塔尼亞胡周四在霍士新聞訪問回應提問時，表明打算全面軍事控制加沙全域，但不是要佔有，亦不想成為管治者，待驅逐哈馬斯後，以方盼交領土予「阿拉伯部隊」治理。以國安全內閣同日開會，經過逾10小時討論後，周五批准內塔尼亞胡提出由以軍接管加沙市的提議。總理辦公室聲明提到內閣通過結束加沙衝突的5大原則：（1）哈馬斯解除武裝；（2）釋放剩餘所有被扣押人員；（3）加沙非軍事化；（4）以色列對加沙實行安全控制；（5）建立非哈馬斯也非巴勒斯坦自治政府的替代文職政府。

軍方憂人質安全 拒承擔管治責任

《以色列時報》報道，尚不清楚為何通過版本只是接管加沙市。美國網媒Axios報道，會上軍方反對全面接管加沙，質疑既危害人質安全，也令以軍可能要承擔對逾200萬加沙人的管治責任。

聯合國人權事務高級專員圖爾克周五在聲明表示，以方決定進一步升級加沙軍事行動的計劃必須立即停止。沙特阿拉伯和埃及皆譴責以方決定，歐洲多國傳召以色列大使抗議，其中英國首相施紀賢批評以方決定進一步升級加沙軍事行動無助結束衝突，也無法促成人質獲釋。

沙特埃及譴責 英揆批無助結束衝突

歐洲理事會主席科斯塔表明，以方決定對歐盟-以色列關係「必然有後果」，歐洲理事會將開會評估事態。他敦促以色列政府重新考慮。德國總理默茨昨宣布中止以色列可用於加沙的武器出口。美國副總統萬斯昨展開英國訪問行程，其間跟英國外相林德偉商討加沙情况，指預期美國總統特朗普稍後會親自回應以色列方案。

（路透社/紐約時報/Axios/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）