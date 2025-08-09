明報新聞網
新版GPT-5展「博士級」專家對話

【明報專訊】美國人工智能（AI）開發商OpenAI周四（7日）推出最新版本大型語言模型GPT-5，是近兩年來GPT系列模型最重要更新，全球7億個用戶即日起可免費使用。OpenAI公司聲稱這「是首次讓人有種真的在和某個領域博士級水平專家對話的感覺」，但強調AI仍然未能取代人類工作。

GPT系列模型是AI聊天機械人ChatGPT背後的「大腦」。OpenAI形容，GPT-5在寫作、寫程式和醫療輔助上的表現全球最強，並有傑出的企業技能。GPT-5的主要改進包括：更少的事實錯誤或「幻覺」；更優秀的程式編寫能力，能夠創建功能性網站和應用程式。OpenAI在周四的演示中，展示了GPT-5如何在幾秒內撰寫數百行程式碼，並創建例如法語學習程式等工具。OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）還表示，ChatGPT在提供醫療建議方面是一個很好的工具，並請來一名去年被診斷患癌的女士憶述經歷，說明該聊天機械人如何幫助她決定是否接受放射治療。

OpenAI在2023年3月推出GPT-4。奧爾特曼形容，GPT-3像在和一個高中生對話，「也許會得到正確答案，也許會得到奇怪回覆」，GPT-4感覺像在和大學生交談，GPT-5則是「第一次讓人感覺像在與任何主題的博士級（PhD-level）專家對話」。奧爾特曼說，用了GPT-5後試着回去使用GPT-4「會很痛苦」。

缺學習能力 不足取代人類

針對通用人工智能（AGI）進度，奧爾特曼表示，GPT-5是「通往AGI道路的一大步」，但仍不足以全面取代人類。他表示，GPT-5缺乏自我學習能力，而這是一項使人工智能匹敵人類能力的關鍵要素。

另外，微軟也宣布把GPT-5整合至辦公室生產力工具Microsoft 365 Copilot和一般用戶的Copilot等平台。

（路透社/法新社/BBC/衛報）

相關字詞﹕人工智能（AI） 人工智能聊天機械人 人工智能 奧爾特曼（Sam Altman） 人工智能（AI）聊天機械人

