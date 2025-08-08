普京稱普特會可在阿聯酋 消息指最快下周舉行

特朗普早前要求俄方在本周五（8日）「死線」前採取行動結束烏戰，否則面臨新制裁。威特科夫周三到莫斯科與普京會面後，特朗普在旗下社交平台Truth Social稱會面富有成效，其後又稱美俄領袖「很有可能」快將會面，討論結束俄烏戰爭。《紐約郵報》昨引述白宮官員獨家報道，特朗普要待普京同意跟烏克蘭總統澤連斯基會面，才會跟普京會談。

華郵：特擬美俄烏領袖會談

《華郵》前天引述消息報道，特朗普當天與多名歐洲領袖通電話，稱計劃與普京會面後，再跟他及澤連斯基舉行美俄烏三國領袖會議。《華郵》指通話的歐洲領袖包括澤連斯基、英國首相施紀賢、芬蘭總統斯圖布、德國總理默茨及北約秘書長呂特，但消息人士指歐洲領袖都對特朗普的計劃感驚訝，亦質疑成效。

白宮發言人萊維特指俄方提出希望與特朗普舉行會議。普京的外交政策顧問烏沙科夫周四則表示「普特會」最快下周舉行。他指籌備工作已開始，難以確定需時多久，但目標是下周舉行會議；一旦成事將是美俄領袖自2021年6月以來首次會晤，當時普京在瑞士日內瓦跟時任美國總統拜登會面，翌年2月俄軍全面入侵烏克蘭。

普京昨在莫斯科會見到訪的阿聯酋總統穆罕默德，其後表示阿聯酋是跟特朗普舉行峰會的合適地點。談到會否跟澤連斯基會面時，普京說：「整體上並不反對，這是可能的，但須為此創造一定條件，而不幸的是我們距離創造這樣的條件還很遠。」

