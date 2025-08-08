明報新聞網
圖則問題 中國倫敦建使館再遇阻

【明報專訊】中國申請在英國皇家鑄幣廠的倫敦舊址建造歐洲最大使館，但因安全疑慮而遇阻滯。英國副首相兼地方發展、房屋及社區大臣韋雅蘭周三（6日）給予中方兩周時間，解釋使館圖則中為何有幾處刪改或塗黑的地方。

英副首相促解釋刪改塗黑

韋雅蘭周三去信代表中國政府的規劃顧問公司DP9，要求就中國駐英使館新址圖則中部分「因安全原因被塗黑或刪改」作出說明，並須在8月20日前回覆。 《金融時報》報道，該信指出設計圖上有兩建築物—— 「文化交流大樓」和「使館之家」——已被塗黑，並標示為「基於安全理由刪改」，其他建築也有部分被標示刪改。信中亦提到，英國內政部要求在大使館用地周圍設置「堅實防線」，此舉可能對規劃申請作重大修改，需進一步諮詢。英政府須在下月9日前決定是否批准申請。

中國政府在2018年以2.55億鎊（約26.8億港元）買下位於倫敦塔附近的皇家鑄幣廠舊廠址，該佔地2萬平方米的新使館若獲批興建，將是歐洲最大使館。這座計劃中的使館包括文化中心及可容納200名職員住宿設施，但圖則中有未列明用途房間，惹起關注。新使館計劃鄰近倫敦金融區，引發英國國內部分反華或疑華人士擔憂有間諜活動風險。2022年英地方議會否決該建築計劃，去年7月中國幾乎未作改動下重新提交申請。

（法新社/BBC/ 金融時報）

