聯國：加沙剩1.5%農地可耕種

以哈戰爭爆發前，加沙是發展蓬勃的農業中心，巴人種植各種水果、蔬菜、堅果和穀物，供本地食用。根據FAO資料，農業約佔加沙經濟10%，許多人依賴農業和漁業維生。自2023年10月以色列對加沙展開封鎖以來，以軍一直針對果園、溫室、農田等食物來源破壞。

通路受阻 農糧系統崩潰

FAO表示，截至2025年7月28日，以色列破壞加沙約86%農田（約1.3萬公頃），多於4月時的81%。雖然仍有不足9%農地可用，但只有1.5%（約232公頃）農地可進入且未受破壞。FAO總幹事屈冬玉說：「加沙正處於全面饑荒的邊緣。人們捱餓並非因為沒有糧食，而是因為通路受阻，當地農糧系統崩潰，家庭已無法維持最基本的生計。我們迫切需要安全且持續的人道援助通道，以及立即支持恢復當地糧食生產和生計，這是防止更多人喪生的唯一方法。糧食權是基本人權。」

此外，儘管以軍總參謀長扎米爾表明反對擴大加沙戰事，但總理內塔尼亞胡預計周四晚召開安全內閣會議，討論全面佔領加沙。援助組織警告，此舉將導致無數巴人喪生及進一步大規模流離失所。

（衛報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）