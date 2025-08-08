明報新聞網
國際

國際要聞

華郵：美國人權報告大減批評以俄

【明報專訊】《華盛頓郵報》周四（7日）引述外流的人權報告草稿報道，顯示美國特朗普政府計劃大減針對部分有大量侵權紀錄國家的批評，例如薩爾瓦多、以色列及俄羅斯的人權報告內容，較去年拜登政府公布的顯著縮短。《華郵》指報告草稿針對這3國的篇幅，反映華府正徹底重新審視美國在全球人權倡議中的角色。

反映華府重新審視人權倡議角色

美國國務院每年都會就全球人權狀况，發表針對全球多國在前一年的人權狀况報告。國務院目前尚未正式發表今年的報告，但有現任及前任官員指報告大部分內容，都在1月拜登政府過渡期間接近完成。《華郵》檢視薩爾瓦多、以色列及俄羅斯的人權報告內容草稿，指3份報告雖然都持續描述侵犯人權問題，但篇幅比去年大減，描述侵害的用詞亦有很大變化。

對於早前同意關押被美國驅逐移民的薩爾瓦多，人權報告指該國去年沒「關於嚴重侵犯人權行為的可靠報告」，而國務院此前發布2023年薩爾瓦多人權報告指該國存在嚴重人權問題，包括政府授權的殺戮、酷刑，及「嚴酷且危及生命的監獄環境」。有關以色列的報告篇幅由去年逾100頁大減至25頁，草稿大減對於以國腐敗和司法獨立的審視；拜登政府去年針對以國2023年人權情况的報告提及總理內塔尼亞胡的貪腐審訊和司法改革計劃。

去年拜登政府針對俄羅斯的報告多次提到俄國性小眾（LGBTQI+）面對的暴力和騷擾，但《華郵》報道指國務院領導層今年稍早傳達的內部指引，要求負責起草報告的外交官刪除俄國多項潛在侵犯人權內容，包括政府將人們遣返至或受酷刑國家、針對性小眾（LGBTQ+）暴力犯罪及政府貪腐等。

報道指薩爾瓦多及俄羅斯的報告草稿被標示為「最終敲定」，至於以國的報告則經「品質檢查」，文件顯示內容過去數天曾經過編輯。上述3國的駐美大使館未有回覆傳媒查詢，國務院亦拒絕回應《華郵》查詢，但有國務院高級官員周三稱今年的報告結構經過調整，刪除冗餘內容，提高報告可讀性，又表示政府部分議題帶來新關注，包括美國盟友言論自由倒退等。

（華盛頓郵報/路透社）

相關字詞﹕薩爾瓦多 美國國務院 人權 以色列 俄羅斯 美國

