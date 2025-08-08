疑擺烏龍 日促美更正豁免疊加關稅

石破茂促美即修正總統行政令

美日上月達成貿易協議，美國對大多數日本商品的「對等關稅」從25%降至15%。然而，日本自民黨政調會長小野寺五典周四表示，日本正面臨「疊加」關稅，「這些關稅實施時沒有任何豁免，因此目前稅率等同於上調15%。我們正要求美國盡速更正」。

彭博社報道，美國上周發布的總統行政命令顯示，歐盟可獲疊加豁免，但未提及日本獲同等待遇。

上月參議院選舉執政聯盟慘敗後，首相石破茂面臨下台壓力。他因未能與美方制定詳列雙邊協議細節的書面聯合聲明，遭到國會及國內媒體批評。部分議員警告，缺乏書面確認，隨着特朗普決策難以預料，恐怕會適得其反。石破周一在國會上解釋，日本之所以放棄書面聲明，是擔心起草過程會延誤關稅下調的時程。

另外，美國以印度持續進口俄羅斯石油為由，對印度商品徵收高達50%的關稅（包括25％的買俄油「懲罰關稅」），並警告未來對所有購買俄油國家實施二級制裁，但迄今未向中國出手，專家分析，這是因中國手中仍握有稀土等重要戰略籌碼，加上美中正作貿易談判，雙方互有忌憚。

莫迪拒農民利益上妥協

面對美國施壓，印度總理莫迪公開強調：「農民利益最重要，印度不會在農民、漁民、乳業利益上妥協。我知道我將付出沉重代價，但已準備好承擔一切。」

（路透社/彭博社/紐約時報/CNN）