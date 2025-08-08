「對等關稅」生效 特朗普另闢戰線 美宣布100%晶片稅 設廠可豁免

蘋果額外投資7800億 被讚「榜樣」

特朗普於白宮橢圓辦公室記者會上，連同庫克（Tim Cook）共同宣布蘋果將於未來4年額外投資1000億美元於美國，令蘋果自2022年起總投資額提升至6000億美元（約4.7萬億港元）。庫克表示，蘋果將與全美十大企業合作，包括長期供應商康寧（Corning），於美國製造iPhone及Apple Watch的玻璃外殼，並提升本土半導體及零部件比重。蘋果亦與三星合作，於得州廠房投產全球首創三層堆疊影像感測器，未來供應新一代iPhone。

特朗普重申：「我們將對進口晶片徵收大額關稅——約100%。但像蘋果這樣，選擇在美國生產，或已承諾於本土建廠的企業，將可豁免。」他強調，即使廠房尚未投產，只要動工，即可免除新稅。

彭博社周四報道，特朗普周三亦在白宮會見黃仁勳，是黃仁勳一個月內第二次到白宮與特朗普會面。「晶片關稅」一旦實施，對Nvidia影響尤其深遠，因該公司晶片及相關硬件主要於台灣生產。

蘋果、三星、台積電等半導體巨頭相繼宣布大規模投資美國，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，目前看來整體晶圓代工產業的競爭結構，並未破壞，包括台積電、英特爾（Intel）、三星等，因在美國投資設廠，均可豁免100%晶片關稅。

韓國首席貿易談判代表、通商交涉本部長呂翰九周四表示，三星電子和SK海力士將不會面臨美國晶片關稅， 「在眾多國家中，韓國將在美韓貿易協議框架下享有最優惠的晶片關稅稅率」。

台積電三星料符豁免條件 日企受壓

日本廠商則因難以短期內在美設廠，受「晶片關稅」消息影響昨股價受壓，如東京威力科創、瑞薩電子、Advantest等均錄得明顯跌幅。

The Futurum Group半導體及供應鏈新興技術研究總監Ray Wang向美國財經頻道CNBC表示：「目前仍難以準確評估關稅對半導體產業的真正影響。最終規則尚在起草中，技術細節目前遠未明確。」

白宮官員透露，更多細節將於正式公告中公布，「但總統明顯表達，這項關稅會有彈性、分階段執行，目的是推動產業回流美國，同時減低對供應鏈的衝擊」。

另外，美國新一輪「對等關稅」美東時間周四0時1分（香港周四中午12時1分）正式生效，涵蓋約90個貿易伙伴，將美國有效進口稅率推高至近百年新高。根據美國海關公告，凡於周四前已裝船並於10月5日前抵美的貨物，可暫時豁免新關稅，令許多進口商急於加緊備貨。

特朗普表示，將於短期內公布對藥品、消費電子等行業的新關稅。

（金融時報/華盛頓郵報/MSNBC/彭博社/中央社）