得州促FBI助捕「出走」民主黨議員

州通過拘缺席者 逮捕令外州難施

得州民主黨眾議員周二連續第二天未返回議會，使立法議程停擺，大部分人離開得州前往伊利諾伊州芝加哥。伊利諾伊州民主黨州長普里茨克承諾保護他們。得州眾議院議長伯羅斯雖簽署民事逮捕令，授權州議會執法人員和州警強制議員返回，但由於得州沒有州外管轄權，逮捕令沒有外州政府合作難以實施。因此，得州共和黨參議員科寧周二致函FBI局長帕特爾說：「必須動用聯邦資源尋找這些可能違法的離州議員。」

得州共和黨籍總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）同日也警告，任何「逃跑議員」若在周五前未返回議會，他將尋求法院宣布他們的議席出缺，「得州民眾選出的是立法者，不是追逐新聞頭條的逃兵。如果你不上班，就會被解僱」。周二晚，得州共和黨籍州長阿博特宣布，他已向州最高法院提交緊急請願書，要求罷免現「藏身」伊州的華裔得州眾議院民主黨黨團主席吳元之（Gene Wu），稱得州民主黨眾議員已背棄對選民的職責，必須承擔後果。阿博特周一表示，許多得州眾議院民主黨議員涉徵集或收受資金，以協助逃避履行立法職責和投票，可能觸犯賄賂法。他指那些出逃議員可能因籌募資金來支付每天的500美元（約3900港元）缺席罰款而犯重罪。

得州向來是共和黨大本營，在去年的大選中，總統特朗普在得州以56%對42%的得票率勝出。支持這項重劃選區計劃的特朗普表示，他預計重劃選區將為共和黨增加5個聯邦眾議院席位。目前，共和黨在聯邦眾議院僅以219：212席的微弱優勢領先。

藍州威脅效法得州重劃選區

面對得州計劃表決重劃選區，多個藍州威脅照辦碗，加州、紐約州及伊利諾伊州等民主黨控制的州份也揚言重劃選區。

縱使特朗普及眾議議長邁克‧約翰遜均支持得州及其他州份重劃選區以爭取更多共和黨議席，但愈來愈多藍州的共和黨議員開始擔心因此而失議席，其中加州共和黨眾議員基利已提案要求禁止各州在10年周期的一半就重劃選區，並要求議長約翰遜「必須展現領導力處理此議題」。

