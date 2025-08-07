明報新聞網
國際

國際要聞

得州促FBI助捕「出走」民主黨議員

【明報專訊】美國得州重劃選區風波升級，得州民主黨逾50名眾議員周日集體「出走」，令共和黨控制的州眾議院周一（4日）因法定人數不足無法推進選區重劃的立法議程後，州眾議院隨即表決通過逮捕缺席的民主黨議員。得州共和黨參議員科寧（John Cornyn）周二更要求聯邦調查局（FBI）協助尋找及拘捕逃離得州民主黨議員，總統特朗普也稱FBI可能有需要介入，令這場風波恐發酵成為庇護民主黨議員的藍州領袖與特朗普政府正面衝突。

州通過拘缺席者 逮捕令外州難施

得州民主黨眾議員周二連續第二天未返回議會，使立法議程停擺，大部分人離開得州前往伊利諾伊州芝加哥。伊利諾伊州民主黨州長普里茨克承諾保護他們。得州眾議院議長伯羅斯雖簽署民事逮捕令，授權州議會執法人員和州警強制議員返回，但由於得州沒有州外管轄權，逮捕令沒有外州政府合作難以實施。因此，得州共和黨參議員科寧周二致函FBI局長帕特爾說：「必須動用聯邦資源尋找這些可能違法的離州議員。」

得州共和黨籍總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）同日也警告，任何「逃跑議員」若在周五前未返回議會，他將尋求法院宣布他們的議席出缺，「得州民眾選出的是立法者，不是追逐新聞頭條的逃兵。如果你不上班，就會被解僱」。周二晚，得州共和黨籍州長阿博特宣布，他已向州最高法院提交緊急請願書，要求罷免現「藏身」伊州的華裔得州眾議院民主黨黨團主席吳元之（Gene Wu），稱得州民主黨眾議員已背棄對選民的職責，必須承擔後果。阿博特周一表示，許多得州眾議院民主黨議員涉徵集或收受資金，以協助逃避履行立法職責和投票，可能觸犯賄賂法。他指那些出逃議員可能因籌募資金來支付每天的500美元（約3900港元）缺席罰款而犯重罪。

得州向來是共和黨大本營，在去年的大選中，總統特朗普在得州以56%對42%的得票率勝出。支持這項重劃選區計劃的特朗普表示，他預計重劃選區將為共和黨增加5個聯邦眾議院席位。目前，共和黨在聯邦眾議院僅以219：212席的微弱優勢領先。

藍州威脅效法得州重劃選區

面對得州計劃表決重劃選區，多個藍州威脅照辦碗，加州、紐約州及伊利諾伊州等民主黨控制的州份也揚言重劃選區。

縱使特朗普及眾議議長邁克‧約翰遜均支持得州及其他州份重劃選區以爭取更多共和黨議席，但愈來愈多藍州的共和黨議員開始擔心因此而失議席，其中加州共和黨眾議員基利已提案要求禁止各州在10年周期的一半就重劃選區，並要求議長約翰遜「必須展現領導力處理此議題」。

（衛報/金融時報/Axios）

相關字詞﹕聯邦調查局（FBI） 美國民主黨 美國中期選舉 重劃選區 得州 美國共和黨

