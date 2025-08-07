原爆80年 倖存者凋零憂反核聲寂 石破茂廣島儀式重申「無核三原則」 市長籲年輕一代接力廢核

和平紀念儀式昨早8時在廣島市和平紀念公園舉行，在80年前美軍投放原子彈的一刻的8時15分，公園內的和平鐘響起，全體默哀一分鐘。

廣島市長提烏戰中東危機催生核擴張

廣島市長松井一實發表和平宣言說，俄軍入侵烏克蘭和中東亂局正加速全球軍事擴張，「一些國家決策者」有感於局勢壓力甚至接納「核武為國防所必需」的想法，這些發展「公然無視國際社會應從慘痛歷史中汲取的教訓，並威脅着推倒許多人費盡心機搭建的建設和平框架」。他呼籲年輕人繼承廣島原爆倖存者推動廢除核武的精神，「我們的青年必須認識到軍事開支、國家安全和核武方面，錯誤政策可能帶來極其殘忍後果」。

新華社質疑日避提二戰對別國傷害

日本首相石破茂在儀式上致辭時表示，日本將堅持「無核三原則」，並指出國際社會在核裁軍問題上的對立日益加劇，整體安保環境愈益嚴峻，正因如此，日本更應全力以赴，在《不擴散核武器條約》（NPT）體系下，推動實現「無核戰世界」乃至「無核武世界」。新華社指出，石破茂和松井一實均未提及廣島遭原子彈轟炸歷史背景，沒提及日本二戰期間對中國及亞洲其他國家帶來的嚴重傷害。

今年廣島沒如往年般篩選邀請嘉賓，以至有破歷年紀錄的120個國家和地區代表與會，其中擁核國有美國、英國、法國、印度及普遍認為擁核武尚未承認的以色列。俄羅斯、中國、巴基斯坦、朝鮮沒派代表參加。

1945年8月6日和9日，美國分別向日本廣島和長崎投下原子彈，廣島市約8萬人頃刻身亡，4個月後死亡人數約增至14萬，另導致數以十萬人因感染輻射留下身心創傷，這場核爆及遺禍累計造成近35萬人死亡；長崎當年也最少有7.4萬人死亡。日本原爆倖存者現在平均年齡已達86歲，且剩不足10萬人，但當中部分人仍爭取反核聲音不滅。現年83歲的飯田國彥是原爆孤兒，且因輻射曾飽受流鼻血、疲勞和皮膚問題的困擾。日本和平教材創作協會把其經歷製作成繪本，飯田說：「許多人對原子彈的威力並無概念。現代核武比那原子彈強幾百倍。它們不該被使用。」

團體示威 轟「核共享」背離和平憲法

「8·6廣島大行動實行委員會」周二晚在廣島原爆遺址前舉行反核示威，表示擔心日本政府不斷增加軍費，與美國推動探討「核共享」方案，正逐漸背離和平憲法。籌辦者、核爆受害者後代壹貫田康博說，不應遺忘廣島的慘劇，日本政府應努力實現真正的和平。

