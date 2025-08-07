明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

原爆80年 倖存者凋零憂反核聲寂 石破茂廣島儀式重申「無核三原則」 市長籲年輕一代接力廢核

【明報專訊】周三（6日）為日本廣島原爆80周年，廣島市舉行和平紀念儀式，約5.5萬人參與，包括很可能是「最後一次」出席的原爆倖存者，因他們俱已年邁，能以第一身經歷向世人警示核武禍害的機會不多。惟近年俄烏戰爭、中東戰火、朝鮮半島等危機皆突顯擁核趨勢，日本首相石破茂致辭時表示日本將堅持「無核三原則」（不擁有、不製造、不引進），而作為唯一原爆受害國，日本肩負帶領全球邁向無核武的使命。廣島市長松井一實發表和平宣言時，呼籲各國摒棄核威懾，同時鼓勵年輕一代承擔廢除核武的挑戰。

和平紀念儀式昨早8時在廣島市和平紀念公園舉行，在80年前美軍投放原子彈的一刻的8時15分，公園內的和平鐘響起，全體默哀一分鐘。

廣島市長提烏戰中東危機催生核擴張

廣島市長松井一實發表和平宣言說，俄軍入侵烏克蘭和中東亂局正加速全球軍事擴張，「一些國家決策者」有感於局勢壓力甚至接納「核武為國防所必需」的想法，這些發展「公然無視國際社會應從慘痛歷史中汲取的教訓，並威脅着推倒許多人費盡心機搭建的建設和平框架」。他呼籲年輕人繼承廣島原爆倖存者推動廢除核武的精神，「我們的青年必須認識到軍事開支、國家安全和核武方面，錯誤政策可能帶來極其殘忍後果」。

新華社質疑日避提二戰對別國傷害

日本首相石破茂在儀式上致辭時表示，日本將堅持「無核三原則」，並指出國際社會在核裁軍問題上的對立日益加劇，整體安保環境愈益嚴峻，正因如此，日本更應全力以赴，在《不擴散核武器條約》（NPT）體系下，推動實現「無核戰世界」乃至「無核武世界」。新華社指出，石破茂和松井一實均未提及廣島遭原子彈轟炸歷史背景，沒提及日本二戰期間對中國及亞洲其他國家帶來的嚴重傷害。

今年廣島沒如往年般篩選邀請嘉賓，以至有破歷年紀錄的120個國家和地區代表與會，其中擁核國有美國、英國、法國、印度及普遍認為擁核武尚未承認的以色列。俄羅斯、中國、巴基斯坦、朝鮮沒派代表參加。

1945年8月6日和9日，美國分別向日本廣島和長崎投下原子彈，廣島市約8萬人頃刻身亡，4個月後死亡人數約增至14萬，另導致數以十萬人因感染輻射留下身心創傷，這場核爆及遺禍累計造成近35萬人死亡；長崎當年也最少有7.4萬人死亡。日本原爆倖存者現在平均年齡已達86歲，且剩不足10萬人，但當中部分人仍爭取反核聲音不滅。現年83歲的飯田國彥是原爆孤兒，且因輻射曾飽受流鼻血、疲勞和皮膚問題的困擾。日本和平教材創作協會把其經歷製作成繪本，飯田說：「許多人對原子彈的威力並無概念。現代核武比那原子彈強幾百倍。它們不該被使用。」

團體示威 轟「核共享」背離和平憲法

「8·6廣島大行動實行委員會」周二晚在廣島原爆遺址前舉行反核示威，表示擔心日本政府不斷增加軍費，與美國推動探討「核共享」方案，正逐漸背離和平憲法。籌辦者、核爆受害者後代壹貫田康博說，不應遺忘廣島的慘劇，日本政府應努力實現真正的和平。

（日本時事新聞/衛報新華社/共同社）

相關字詞﹕倖存者 不擴散核武器條約 廣島原爆

上 / 下一篇新聞