調查揭鐵達尼觀光潛艇爆炸禍因

設計維護連串缺陷 CEO最大責

2023年6月18日，「泰坦」號潛艇在北大西洋下潛後1小時45分鐘失去聯絡，當局展開大規模救援行動，4天後確認潛艇發生「災難性內爆」，包括拉什（Stockton Rush）及4名遊客全部罹難。

海岸防衛隊事故調查委員會在長335頁的報告中提到，「泰坦」號在2022年下潛考察「鐵達尼」號殘骸後，船體已出現異常，但海洋之門未有分析實時監控數據並採取行動。而且在2023年下水考察「鐵達尼」號前，海洋之門沒有對「泰坦」號作任何預防維護，也沒有妥善存放它。報告指出，拉什展現出疏忽心態，要為事件負上主要責任，如果他在生的話將要面對刑事調查。

委員會主席紐鮑爾（Jason Neubauer）稱，慘劇本可避免，強調有迫切需要作更強而有力監管，防止類似事件。海洋之門已停止一切探索或商業活動。

（法新社/路透社/BBC/華爾街日報）