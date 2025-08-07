明報新聞網
國際

國際新聞

調查揭鐵達尼觀光潛艇爆炸禍因

【明報專訊】美海岸防衛隊周二（5日）發表2023年6月「泰坦」號（Titan）潛艇爆炸事故（圖）最終調查報告。報告指出，海洋之門（OceanGate）探險公司在「泰坦」號的設計、認證、維護和檢查流程均存在缺陷，最終在連串因素下導致這宗釀成5人死亡的慘劇發生，矛頭直指在事故中喪命的公司行政總裁拉什。

設計維護連串缺陷 CEO最大責

2023年6月18日，「泰坦」號潛艇在北大西洋下潛後1小時45分鐘失去聯絡，當局展開大規模救援行動，4天後確認潛艇發生「災難性內爆」，包括拉什（Stockton Rush）及4名遊客全部罹難。

海岸防衛隊事故調查委員會在長335頁的報告中提到，「泰坦」號在2022年下潛考察「鐵達尼」號殘骸後，船體已出現異常，但海洋之門未有分析實時監控數據並採取行動。而且在2023年下水考察「鐵達尼」號前，海洋之門沒有對「泰坦」號作任何預防維護，也沒有妥善存放它。報告指出，拉什展現出疏忽心態，要為事件負上主要責任，如果他在生的話將要面對刑事調查。

委員會主席紐鮑爾（Jason Neubauer）稱，慘劇本可避免，強調有迫切需要作更強而有力監管，防止類似事件。海洋之門已停止一切探索或商業活動。

（法新社/路透社/BBC/華爾街日報）

相關字詞﹕調查報告 拉什（Stockton Rush） 潛艇事故 潛艇意外 潛艇 鐵達尼號 海洋之門探險公司 泰坦號

