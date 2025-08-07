明報新聞網
國際

國際新聞

OpenAI開放式模型撼DeepSeek 免費予開發者使用 可按需求客製化

【明報專訊】生成式人工智能（Generative AI）方興未艾，企業之間競爭日趨白熱化，更演變成東西方的軟實力比拚。美國的人工智能開發商OpenAI周二（5日）首度發表兩個「開源權重」（open-weight）AI模型，免費予開發者使用並可按需求實行客製化，藉此應對去年底迅速崛起的中國初創公司DeepSeek（深度求索）及其他AI企業的挑戰。

可調整「推理」運算過程非快速回應

OpenAI新發表的「開源權重」AI模型為「gpt-oss-120b」和「gpt-oss-20b」，不同於該公司目前提供的封閉式AI產品。兩個新模型效能表現媲美部分用於驅動ChatGPT的較小型封閉模型；前兩者被設計用於代理工作流程，即系統可自主運作，並已經訓練可逐步處理複雜查詢，開發者亦可調整AI模型花多少運算在「推理」過程而非快速回應。

額外安全測試 防用作製生物武器病毒

有別於能夠提供更全面資訊，包括數據集及從零開始訓練模型所需程式碼的「開源式」（open-source）AI模型，作為開源權重AI的「gpt-oss」效能亦跟中國DeepSeek在內的領先開源模型相當。OpenAI在聲明中稱，兩個模型當中較大的gpt-oss-120b的表現趨近o4-mini，另一個的表現則接近o3-mini。

《金融時報》指出，開源權重AI通常被認為使用風險較封閉系統高，因用戶可按需求客製化，且有瑕疵時難以撤回，OpenAI原定6月發布這兩個新模型，其後兩度押後。OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）7月時指公司需時作額外安全測試，例如防止惡意使用者利用AI來設計生物武器或創造新型病毒。

隨着多間科企陸續發表生成式AI模型，市場競爭愈來愈大之際，在2022年底憑ChatGPT一鳴驚人的OpenAI如何應對業內挑戰受到關注。中國科企DeepSeek今年1月發布R1模型後，奧爾特曼坦言其公司在開源技術方面「站在歷史錯誤一邊」，需要找出不同的開源策略。

（金融時報/路透社/法新社）

相關字詞﹕奧爾特曼（Sam Altman） 生成式人工智能（Generative AI）

