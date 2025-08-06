廣島長崎原爆傷猶在 專訪應屆和平獎得主談願景 被團協：推進禁核武條約擴員 應對新威脅

明報記者 洪明超

濱住治郎：條約進程標誌廢核武「邁進一大步」

在二戰末段的1945年8月6日和9日，美國分別向日本廣島和長崎投下原子彈，日本隨後在8月15日宣布無條件投降。被團協是日本以至全球唯一支援原爆倖存者（日文稱「被爆者」）的全國性組織，挪威諾委會去年10月公布和平獎得主時，讚揚被團協「致力實現無核武世界，並透過原爆親歷者證辭，展示核武永不應再被使用」，其中被爆者的親身證辭更有助世人「描述、思考和領悟核武造成難以理解的傷痛」。濱住向本報稱：「被團協於核威脅日漸重現之際獲諾獎，再度喚起世界關注被爆者獨一無二的自身經歷。」

濱住表示，被團協1956年成立以來，致力在日本國內外展開尋求「廢除核武暨原爆受害國家賠償」運動，組織至今提供數以千計被爆者證辭、制訂決議和作出公開請願，且每年派代表團出席聯合國及各和平會議。

聯合國從1970年代起提倡廢除核武，直至2017年7月才通過《禁止核武器條約》，2021年1月22日正式生效——該條約直接定義核武為「完全非法」，要求各國禁止擁有、研發、儲存、轉移及威脅使用核武，擁核國則應逐步銷毁核武。濱住形容，條約進程標誌着朝廢除核武的目標「邁進了一大步」。

依賴美核保護傘 日本三拒列席締約國會議

然而，環球安全局勢複雜令核風險近年不降反升，在擁核國或尋求發展核武的國家眼中，核武既是對自己的「護身符」，也是威懾他國的利器，令廢除核武運動工作難上加難。儘管《禁止核武器條約》已有94個國家簽署，且有73國批准，但美國、俄羅斯、中國等多個核武國，以及依賴美國「核保護傘」的歐洲和東亞國家都沒有加入——就連原爆受害國日本也連續3次拒絕以觀察員國身分出席《禁止核武器條約》的締約國會議，包括今年3月的第三次，外相岩屋毅當時承認日本安保環境嚴峻、不得不依賴美國延伸威懾保護，正是這決定的理由。

上述會議仍有像被團協的日本公民團體參與。濱住提到《禁止核武器條約》第一次檢討會議預定明年底舉行，被團協目前正展開運動，加強游說及施壓包括日本在內的各國政府盡快加入和批准該條約，同時就條約中核災害援助及環境復原的相關條款，推進跟受核災國家的協作。

3反核諾獎得主致函美俄總統 迄今無回音

被團協今年4月還聯同另外兩個反核武的前和平獎得主「國際廢除核武器運動」（ICAN）和「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）致函美國總統特朗普和俄羅斯總統普京，強調目前「核武構成的危險是數十年來最高」，促請該兩大核武國元首協商全面廢除核武。惟濱住承認未即時接獲任何回應。

79歲的濱住治郎在廣島原爆之際作為胎兒在母體受災，今年6月13日以被團協事務局代理局長身分代表組織回答本報提問，同月19日正式當選並就任局長。

（二戰結束80年）