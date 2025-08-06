日本里程碑軍售 11軍艦賣予澳洲

日2014解禁軍事出口後最大交易

據這項被稱日本二戰以來最大國防出口案，澳洲將在未來10年向日本支付100億澳元籌購一支「隱形護衛艦艦隊」，三菱重工將自2029年起向澳洲海軍供應升級版「最上」級（Mogami-class）多用途護衛艦。這款高度自動化軍艦兼具反潛、反艦與防空作戰能力，可發射戰斧巡航導彈，只需90名士兵操作，不到現有澳洲同類艦艇一半。

澳洲打算部署這些新型軍艦保衛關鍵的海上貿易路線，以及澳洲北側的印度洋和太平洋航道。澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）在記者會說：「這對提升我們海軍的投射能力而言至關重要，保持具影響力的軍力投射，正是戰略挑戰核心所在。」

對日本而言，這次軍售是在美日同盟之外，努力建立安全關係的另一大進展。日本防衛大臣中谷元在記者會說：「對日本的好處是與澳洲、美國都能強化聯合作戰與共通性。這是日本在國防合作上往前邁出的重大一步。」

日澳軍售合約中的頭3艘護衛艦將在日本建造，後續8艘在西澳洲建造，預計2029年開始交付。

（路透社/法新社/共同社/中央社）