明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

特預告大增印關稅 與華延長休戰

【明報專訊】印度上周在限期前未能與美國達成貿易協議後，兩國緊張關係進一步升級，美國總統特朗普周一（4日）表示，由於新德里購買大量俄羅斯石油獲利，美國將大幅提高對印度進口產品的關稅。印度批評此舉「無理及不合理」，強調俄烏戰爭爆發後，是美國鼓勵印度購買俄油以穩定全球能源市場。另外，特朗普周二表示，他與中國非常接近達成協議延長貿易休戰。

特朗普周一在社交平台發文說，印度不止大量購入俄油，「還將大部分買來的石油在公開市場上出售以賺取巨額利潤。他們根本不在乎有多少烏克蘭人被俄羅斯的戰爭機器殺害。因此，我將會大幅提高印度支付給美國的關稅」。特朗普上周才宣布徵收印度25%關稅，並因其購買俄油及武器而施加「額外懲罰」。

指印倒賣俄油 新德里：市場推動

面對特朗普威脅，印度外交部發言人賈伊斯瓦爾批評美方針對印度的舉動「無理且不合理」，稱印度之所以開始進口俄羅斯石油，是因為烏戰爆發後，傳統的石油供應被轉往歐洲，「美國當時積極鼓勵這類進口，以加強穩定全球能源市場」。印度亦批評美國也繼續與俄貿易。

印度前貿易官員、印度智庫「全球貿易研究倡議」（GTRI）主管斯里瓦斯塔瓦反駁特朗普指控新德里在公開市場賣俄油的說法，強調「印度是原油淨進口國，其原油出口量為零」。不過他也補充說，印度確實會將進口的原油（包括俄油）提煉出成品油出口，例如柴油和航空燃料。

此外，特朗普周二在CNBC訪問中表示，他與中國非常接近達成協議延長貿易休戰，「這並非迫在眉睫，但我認為我們會達成不錯的協議」，但他淡化渴望與中國國家主席習近平會面的想法，強調只在有助結束貿易談判的情况下才與對方會面，「若我們達成協議，我很可能在年底前舉行會談」。

未來一周公布半導體藥物新關稅

特朗普也表示，美國將在未來一周公布對進口半導體和藥物的新關稅，其中先對藥物徵較低關稅，但將在一年至一年半內提高至150%，隨後再加至250%，「因為我們希望藥物在美國生產」。

（金融時報/BBC/CNN）

（關稅戰）

相關字詞﹕石油 俄羅斯 關稅 美國 印度

上 / 下一篇新聞