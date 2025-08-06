特預告大增印關稅 與華延長休戰

特朗普周一在社交平台發文說，印度不止大量購入俄油，「還將大部分買來的石油在公開市場上出售以賺取巨額利潤。他們根本不在乎有多少烏克蘭人被俄羅斯的戰爭機器殺害。因此，我將會大幅提高印度支付給美國的關稅」。特朗普上周才宣布徵收印度25%關稅，並因其購買俄油及武器而施加「額外懲罰」。

指印倒賣俄油 新德里：市場推動

面對特朗普威脅，印度外交部發言人賈伊斯瓦爾批評美方針對印度的舉動「無理且不合理」，稱印度之所以開始進口俄羅斯石油，是因為烏戰爆發後，傳統的石油供應被轉往歐洲，「美國當時積極鼓勵這類進口，以加強穩定全球能源市場」。印度亦批評美國也繼續與俄貿易。

印度前貿易官員、印度智庫「全球貿易研究倡議」（GTRI）主管斯里瓦斯塔瓦反駁特朗普指控新德里在公開市場賣俄油的說法，強調「印度是原油淨進口國，其原油出口量為零」。不過他也補充說，印度確實會將進口的原油（包括俄油）提煉出成品油出口，例如柴油和航空燃料。

此外，特朗普周二在CNBC訪問中表示，他與中國非常接近達成協議延長貿易休戰，「這並非迫在眉睫，但我認為我們會達成不錯的協議」，但他淡化渴望與中國國家主席習近平會面的想法，強調只在有助結束貿易談判的情况下才與對方會面，「若我們達成協議，我很可能在年底前舉行會談」。

未來一周公布半導體藥物新關稅

特朗普也表示，美國將在未來一周公布對進口半導體和藥物的新關稅，其中先對藥物徵較低關稅，但將在一年至一年半內提高至150%，隨後再加至250%，「因為我們希望藥物在美國生產」。

