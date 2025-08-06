明報新聞網
國際

國際要聞

美5年內月球建核電站 圈地遏中俄 NASA最快本周公布計劃 欲贏第二場太空競賽

【明報專訊】美國多家傳媒周一（4日）報道，美國運輸部長兼太空總署（NASA）署理署長達菲本周將公布加快於月球部署核反應堆的計劃，目標於2030年前在月球設立一座100千瓦級核電站，並同步推動以新一代商業太空站取代國際太空站。美媒指計劃旨在搶佔登月主導權，抗衡中國及俄羅斯於未來10年內聯手推動月球核能基地的威脅。NASA高層承認「這是為了贏得第二場太空競賽」。

根據政治新聞網站Politico取得的署方文件，達菲（Sean Duffy）已下令NASA於60天內徵求業界就100千瓦級核反應堆提交設計方案，並於30日內委任專責官員統籌項目，目標最遲2030年發射。文件明言，核裂變表面電力（Fission Surface Power，FSP）技術是未來月球及火星載人任務能源架構的關鍵。達菲強調：「推動這項技術不僅支持未來月球經濟與火星發展，更是鞏固國家太空安全所必需。」

達菲在指令中特別提及，中國及俄羅斯已多次宣布計劃於2030年代中在月球建立核反應堆及基地。達菲警告，若中俄搶先，或會「劃設禁入區」，屆時將會嚴重限制美國及其他國家在月球的行動空間。

憂中俄搶先 「劃設禁入區」

達菲接受霍士新聞訪問時強調，太空競賽講求時效，誰能率先在月球戰略地帶部署設施，即可取得未來太空規則的主導權，「月球某些特定區域極為關鍵，誰先到就能插旗。我們知道中國也想搶先，所以速度最為重要」。

太陽能難維持月球基地長期運作

月球一天（自轉一圈周期）相當於地球約4星期，當中包括約兩星期白天與約兩星期黑夜，極端環境下僅靠太陽能及電池難以維持基地或航天器長期運作。核能因此被視為唯一長遠可行的能源。NASA早於2022年已資助3間企業研發40千瓦級反應堆，本次計劃則要求規模提升至100千瓦，足以應付約80個美國家庭用電，並全面引入商業競爭。

達菲亦下令加快取代現時國際太空站（ISS）的進度，改以商業化方式批出建造合約。NASA計劃於公布徵求建議書後6個月內，最少批出兩份新一代商業太空站合約，希望2030年前有新太空站升空。

專家質疑技術未成熟

整體規劃呼應特朗普政府聚焦載人太空飛行的方針。白宮已提出預算案，建議2026年增加人類太空飛行經費，同時大幅削減其他項目，包括削減近五成科學任務資源。不過有專家指出，現時多項核心技術，包括SpaceX的「星艦」登月艙仍未成熟，質疑NASA首次載人登月任務能否如期於2027年實現。

（Politico/霍士新聞/紐約時報）

相關字詞﹕核電站 核反應趡 月球 美國太空總署（NASA） 杜菲（Sean Duffy） 太空競賽

