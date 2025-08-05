明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

菲首聯印巡南海 華斥拉攏域外國家攪局

【明報專訊】菲律賓自2023年底起與美國、日本等外國海軍舉行多次海上聯合行動，作為反制中國聲稱擁有南海海域主權行動一部分。菲國軍方周一（4日）表示，印度與菲律賓的海軍艦艇亦已首次在南海海域聯合巡邏。中國南部戰區新聞發言人昨日回應稱，菲律賓拉攏域外國家攪局南海，破壞地區和平穩定，戰區部隊持續高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

中國主張對南海幾乎整個海域擁有主權，引起菲律賓等區內國家不滿，而菲印兩國周日起在菲律賓專屬經濟區內舉行聯合巡邏行動，為期兩天，包括導彈驅逐艦「德里」號等3艘參與巡邏的印度船艦上周已抵達馬尼拉港口。菲國武裝部隊總參謀長布勞納稱，今年3月他跟印方代表會面時就想到菲印舉行聯合巡邏。

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里昨天指出，南部戰區海軍周日至一在南海海域例行巡航，指菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。他稱戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

菲總統訪印 有否國防協議成焦點

菲律賓總統小馬可斯周一（4日）飛抵印度新德里，展開為期5天的國事訪問，在正式開始官方行程前，他預計會跟在印度的菲律賓社群會面。菲國外交部助理部長王尹仁表示，小馬可斯訪印期間預會簽署法律、文化和技術等領域的協議，但法新社指外界都關注菲印會否簽署任何國防協議。

（法新社/路透社/中央社）

相關字詞﹕小馬可斯 南海 菲律賓 印度

上 / 下一篇新聞