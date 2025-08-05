菲首聯印巡南海 華斥拉攏域外國家攪局

中國主張對南海幾乎整個海域擁有主權，引起菲律賓等區內國家不滿，而菲印兩國周日起在菲律賓專屬經濟區內舉行聯合巡邏行動，為期兩天，包括導彈驅逐艦「德里」號等3艘參與巡邏的印度船艦上周已抵達馬尼拉港口。菲國武裝部隊總參謀長布勞納稱，今年3月他跟印方代表會面時就想到菲印舉行聯合巡邏。

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里昨天指出，南部戰區海軍周日至一在南海海域例行巡航，指菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。他稱戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

菲總統訪印 有否國防協議成焦點

菲律賓總統小馬可斯周一（4日）飛抵印度新德里，展開為期5天的國事訪問，在正式開始官方行程前，他預計會跟在印度的菲律賓社群會面。菲國外交部助理部長王尹仁表示，小馬可斯訪印期間預會簽署法律、文化和技術等領域的協議，但法新社指外界都關注菲印會否簽署任何國防協議。

