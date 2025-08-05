得州議員集體出走阻重劃選區 民主黨人阻法案 共和黨州長威脅DQ

得州向來是共和黨大本營，在去年的大選中，總統特朗普在得州以56%對42%的得票率勝出。支持這項重劃選區計劃的特朗普表示，他預計重劃選區將為共和黨增加5個聯邦眾議院席位。目前，共和黨在聯邦眾議院僅以219﹕212席的微弱優勢領先。

重劃選區後共和黨有望增5議席

司法部指出，得州現有數個民主黨佔優勢的國會選區，被認定為「聯盟選區」（coalition districts），即將多個少數族裔選民集中劃入同一選區成為多數，這種劃分方式違反《選舉權法》和憲法第十四修正案。依據美國人口普查資料，各州每10年須作一次選區重劃，但得州的選區地圖在4年前才更新過。雖然在10年內重劃的情况偶爾發生，但通常是因為主導議會的政黨發生更替所引起。

得州州眾議院共有150席，需有2/3議員（即100人）出席才能達到議事法定人數。目前，民主黨在得州眾議院擁有62席，只要有51名民主黨議員離州，就能令議會人數不足法定門檻。

得州州長阿博特（Greg Abbott）警告，如果這批民主黨議員不在周一前返回議會，就會每天罰款500美元（約3900港元），甚至會採取行動撤銷他們的議席。得州總檢察長、共和黨人帕克斯頓（Ken Paxton）在社交平台X上說：「得州應動用一切手段，追捕那些自以為能凌駕法律之上的人。」根據州例，拒絕出席立法會議屬於民事違規，不構成刑事罪，因此這些議員不會因此遭監禁。

今次是得州民主黨4年內第二次以「離州行動」。2021年，他們亦曾為阻止一項為選舉權設限的法案，集體前往首都華盛頓，與共和黨作長達38天的對峙。

同屬民主黨控制的紐約州和伊利諾伊州均表示，如果得州一意孤行，他們會考慮照辦煮碗重劃選區，以利民主黨增加議席。

