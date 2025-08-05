以總理籲紅會援人質 哈馬斯提設人道走廊條件

內塔尼亞胡表示，他與ICRC地區協調員通話，請求對方向仍被哈馬斯扣押的人質提供食物和醫療服務。他又稱，哈馬斯最近發布的人質影片「令人震驚」，證明其無意達成停火換人協議，這使他有更大決心「消滅」哈馬斯。ICRC在聲明中稱，「對這些令人難受的影片感到震驚」，並再度要求「獲准接觸人質」。

哈馬斯主要武裝力量「卡桑旅」回應稱，只有在加沙全境開通人道走廊以運送糧食和援助物資下，才會允許ICRC接觸人質。卡桑旅強調，他們「並非蓄意讓人質捱餓」，但「在加沙飽受飢餓及圍困下，他們不會享有獲取糧食的特權」。哈馬斯也稱，若以色列同意永久開放人道走廊等條件，他們準備好與ICRC協調向人質提供援助。

以色列《國土報》周日引述以官員報道，以軍已向總參謀長扎米爾提交一項分階段行動方案，旨在進一步擴大在加沙的軍事行動，包括把行動範圍擴大到「敏感區域」和中部的難民營。這一方案稍後將提交以色列安全內閣討論。

600以國前安全官員函特 促施壓停戰

此外，約600名以色列前安全官員周一致信美國總統特朗普，敦促他向以色列施壓，立即結束加沙戰爭，他們在信中寫道：「根據我們的專業判斷，哈馬斯已不再對以色列構成戰略威脅。」

（法新社/路透社/BBC）