國際

國際要聞

華關鍵礦物增貿談籌碼 掣肘西方國防生產

【明報專訊】美國《華爾街日報》（WSJ）周日（3日）報道，中國正限制向西方國防製造商供應關鍵礦物，從而導致這些公司生產延誤，並迫使它們在世界各地搜尋製造子彈以至戰機等產品所需的礦物庫存。報道指出，這突顯美國軍方在供應鏈上對中國的依賴，讓北京在中美貿易談判上獲得一定籌碼。中方及美國國防部未有即時回應有關報道。

今年較早時候，隨着中美貿易緊張關係升溫，北京加強對稀土的出口管制。報道稱，儘管在美國特朗普政府6月同意一系列貿易讓步後，北京重新開放部分稀土出口，但中方仍嚴格控制用於國防目的的關鍵礦物。因此，一間為美軍供應無人機零件的製造商因要尋找非中國來源的稀土磁鐵，被迫將訂單推遲長達兩個月。

高溫戰機引擎原料開價60倍

業界交易商指出，自中國近期實施關鍵礦產出口限制以來，國防工業所需一些原料價格已飈升至過去的5倍以上。有公司稱，最近有人向他們兜售釤（Samarium，一種用於製造能承受極高溫戰機引擎磁鐵的元素），開價是標準價的60倍。供應商與國防承包商高層坦言，此情况正推高國防系統成本。

報道指出，為美軍供貨的國防製造商所生產的微電子、無人機摩打、夜視鏡、導彈瞄準系統和國防衛星，都依賴主要在中國生產的礦物。業內高層人士表示，儘管近年企業已試圖尋找這些礦物的替代來源，但一些元素過於冷門，在西方不具備經濟效益的生產條件。一些公司現警告，若得不到更多礦產供應，它們將面臨減產。

美國防部供應鏈均依賴中企

國防軟件公司Govini的數據顯示，美國國防部武器系統中超過8萬個零件需用到目前受中國出口限制的關鍵礦物。Govini稱，國防部使用的關鍵礦物供應鏈幾乎全部都依賴至少一家中國供應商，這意味北京的出口限制可能對軍事供應鏈造成大規模衝擊。

美國國防部已撥款擴大有特定需求的材料生產，包括去年向一家加拿大公司提供1400萬美元（約1.1億港元）資金，用於生產國防衛星太陽能電池所用的鍺基板。今年7月，國防部更決定斥資4億美元（約31.2億港元）購入美洲最大稀土礦營運商MP Materials部分股份，該公司正迅速擴大磁鐵製造能力。

（華爾街日報）

相關字詞﹕美國國防部 礦物 國防 中國 稀土管制 中美角力

