「塑膠公約」終極談判 專家籲正視毒害 27學者撰文示警 塑膠危機致病奪命年損12萬億元

日內瓦開會10天 各國分歧難解

這場由聯合國環境規劃署（UNEP）召開的政府間談判委員會（INC）會議為期10天，將有近180國或地區代表出席，屬去年底在韓國釜山舉行首部分第5輪會議（INC-5.1）後的第2部分（INC-5.2）。塑膠污染問題可謂無所不在，在最高的山峰、最深的海溝及人體幾乎每個部位都被發現有微塑膠。雖然近年國際愈趨關注問題，然而去年底談判上，支持及反對協議的國家分歧未解：其中一方的國家尋求達成具全球約束力的協議，限制生產並逐步淘汰有害化學物質；產油國則希望聚焦廢物處理。

經濟合作與發展組織（OECD）預計如不採取任何行動，全球塑膠消耗量到2060年或之前或增加3倍，UNEP亦預計到2040年或之前，土壤和水道的塑膠垃圾將大增50%。

來自澳洲、美國、瑞典、英國、瑞士等國的27名公共衛生專家周日（3日）在《刺血針》就塑膠污染問題發表文章，指塑膠在其生命周期每個階段、以及人們生命每個階段都引發廣泛疾病，嬰幼兒尤其易受傷害。學者稱塑膠廣泛影響健康，包括心血管疾病、癌症、糖尿病與呼吸系統疾病，亦會增加感染風險。文章又引述去年另一份研究，指3種在塑膠常見的化學物質會影響健康，為涵蓋全球三分之一人口的38個國家，一年帶來約11.7萬億港元損失。該研究指雙酚A（BPA）與全球23.7萬宗缺血性心臟病死亡和19.4萬宗中風死亡有關。

在《刺血針》發表文章的主要作者、波士頓學院的地球健康全球觀察站主任蘭德里根（Philip Landrigan）稱相較氣候變化和空氣污染，塑膠對人體健康影響長期未受重視，但如今證據顯示這問題非常嚴重。蘭德里根稱撰文的專家團隊並非主張全面淘汰塑膠，指塑膠在現代社會有很多不可或缺用途，但要將這些有各種用途的塑膠跟即用即棄塑膠區分出來，指後者佔塑膠產量四成。

「源頭滅膠」提案阻力大

對於限制原生塑膠生產的提案，外界普遍不看好能說服俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯，甚至是立場相對溫和的巴西等國。但有關逐步淘汰有害產品與化學物質的提案則獲得較多國家支持，包括積極推動談判進程的巴西。面對美國總統特朗普政府大致反對全球環保協議，蘭德里根對日內瓦會談持謹慎態度，但他亦表示「我們仍有責任繼續推動」。

（金融時報/衛報/法新社/中央社）