報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
國際
2025年8月4日星期一
國際要聞
路透：印誤判華製導彈射程 折損戰機 兩國官員談5．7空戰內幕 霹靂-15遠距殺傷力大
應對美關稅 印度總理莫迪再倡買國貨
APEC部長級會議 美中AI競賽同場較量
烏克蘭拘政客、企業高層 涉國防業貪污
曾起訴特朗普 美前特別檢察官受查
英反移民分歧持續 曼市倫敦現打對台示威
美博物館撤特朗普遭彈劾展板 稱無受壓
澳洲維省擬立法 確立僱員在家工作權利
俄遠東錄6.8級餘震 沉睡600年火山爆發
監察組織指控以軍「冷處理」戰爭罪調查 質疑重止損非問責 以方重申依法啟程序
哈馬斯「心理戰」 播瘦弱人質片段
加沙飢民相殘 幫派倒賣以軍槍火添亂
英反移民分歧持續 曼市倫敦現打對台示威
prev
next
【明報專訊】英國反移民示威持續升溫，曼徹斯特及倫敦上周六（2日）分別爆發新一輪示威及對峙，警方拘捕多人。
相關字詞﹕
英國優先（Britain First）
曼徹斯特
英國反移民示威
上 / 下一篇新聞
路透：印誤判華製導彈射程 折損戰機 兩國官員談5．7空戰內幕 霹靂-15遠距殺傷力大
應對美關稅 印度總理莫迪再倡買國貨
APEC部長級會議 美中AI競賽同場較量
烏克蘭拘政客、企業高層 涉國防業貪污
曾起訴特朗普 美前特別檢察官受查
英反移民分歧持續 曼市倫敦現打對台示威
美博物館撤特朗普遭彈劾展板 稱無受壓
澳洲維省擬立法 確立僱員在家工作權利
俄遠東錄6.8級餘震 沉睡600年火山爆發
監察組織指控以軍「冷處理」戰爭罪調查 質疑重止損非問責 以方重申依法啟程序
哈馬斯「心理戰」 播瘦弱人質片段
加沙飢民相殘 幫派倒賣以軍槍火添亂
路透：印誤判華製導彈射程 折損戰機 兩國官員談5．7空戰內幕 霹靂-15遠距殺傷力大
應對美關稅 印度總理莫迪再倡買國貨
APEC部長級會議 美中AI競賽同場較量
烏克蘭拘政客、企業高層 涉國防業貪污
曾起訴特朗普 美前特別檢察官受查
美博物館撤特朗普遭彈劾展板 稱無受壓
澳洲維省擬立法 確立僱員在家工作權利
俄遠東錄6.8級餘震 沉睡600年火山爆發
監察組織指控以軍「冷處理」戰爭罪調查 質疑重止損非問責 以方重申依法啟程序
哈馬斯「心理戰」 播瘦弱人質片段
加沙飢民相殘 幫派倒賣以軍槍火添亂
prev
next