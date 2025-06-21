芬蘭退出禁地雷公約 烏戰以來北約第4國

總統指俄用地雷 威脅芬蘭安全

芬蘭政府今春已宣布準備退出公約，上月向國會提交議案，最終國會前日以157票對18票通過退出公約決議。根據規定，芬蘭正式通知聯合國後6個月就會正式退出公約，屆時芬蘭將可儲備地雷。

斯圖布周二為該國計劃退出公約的決定辯護，指俄軍侵烏後，芬蘭與俄羅斯之間全長1300公里邊境的安全出現巨變。他稱：「最終的現實是，我們的鄰國是一個叫俄羅斯的侵略性帝國主義國家，它本身並非《渥太華公約》成員，且會無情地使用地雷。」

《渥太華公約》1999年正式生效，目前逾160個國家加入該公約。條文禁止締約國使用、生產和轉讓殺傷人員地雷。並非締約國的俄羅斯，2022年入侵烏克蘭後，廣泛在烏國領土佈置地雷，其行動受到人權組織及西方國家譴責。

丹麥伙美研無人帆船 勘海底電纜

俄軍侵烏觸發多國制裁俄羅斯，但外界關注有「影子船隊」協助俄國迴避制裁，將石油運往中國和印度，亦引起周邊國家對海底基建安全的關注。丹麥近日與美國加州公司Saildrone合作，在波羅的海部署無人帆船Voyager收集數據，無人帆船透過搭載的人工智能系統，使用多個感測器、攝影機和雷達繪製出比衛星更詳細的海洋活動影像，除可驗證船舶身分外，亦可標註海底管道或數據電纜遭破壞的異常活動情况。

（路透社/基輔獨立報衛報/Euronews）