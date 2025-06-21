路透：印航墜機前曾接延誤檢查警告 部分註冊涉過期

報道引述政府發出的警告通告和調查報告指出，印度民航監管當局指印航3架空中巴士飛機緊急設備未按時檢查，但公司仍繼續安排這些飛機飛行，違反印度安全規則，在獲告知後仍然怠慢處理。報道稱，有關事件與上周印航波音787客機在西部起飛時墜毀無關，那些文件都是在那次空難前發出。

其中由印度民航總局發出的報告，提到在5月的隨機突擊檢查中，發現印航3架空中巴士飛機未有在規定時間內進行有關逃生滑梯的「重要緊急設備」檢查，但仍獲安排繼續執飛，當中一架負責內陸航線的A319客機，過期檢查超過3個月。報告稱，印航獲告知後也未有適時作出回應，「進一步證明（公司）不濟的程序控制和監督問題」。

報告亦提到官員檢查時發現數架印航飛機的註冊文件過期。印航強調，涉事的只有一架飛機，又強調不影響飛行安全。

另外，上周四的空難令民衆對印航信心大跌。旅行社資料顯示，自上周四以來，印航逾20%訂單被取消。「印度藍星空中之旅服務」老闆奧扎說，在空難發生後6天內，「從預訂量來看，我們發現有30%到35%的下滑，印航那宗事故、以色列與伊朗的衝突都可能是造成影響的關鍵因素」。

（路透社/中央社）