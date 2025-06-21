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憂戰火波及 海灣國家尋勸和

【明報專訊】《金融時報》周五（20日）報道，當以色列與伊朗交火、區內局勢動盪之際，海灣阿拉伯國家尋求跟區內宿敵伊朗保持密切關係，以免受到戰火波及，並希望防潛在的伊朗導彈襲擊。

沙特阿聯酋抱團伊朗斥以軍

以色列與伊朗上周爆發軍事衝突以來，沙特阿拉伯及阿聯酋的統治者已跟伊朗總統佩澤希齊揚對話以表團結，並譴責以軍行動。美國總統特朗普透露考慮攻擊伊朗後，阿拉伯國家的領袖亦與伊朗領袖定期對話。《金融時報》指海灣國家正領導斡旋談判工作。有阿拉伯外交官稱，卡塔爾和阿曼已向美國傳達伊朗方面的信息——只要以色列停止攻擊，伊朗就願意談判。海灣國家又呼籲以伊談判及停火，並敦促德黑蘭重返美伊核談判桌。

卡塔爾跟阿曼被視為與伊朗關係最密切的海灣國家，海灣地區兩大國沙特及阿聯酋則與伊朗關係緊張，一直批評伊朗是破壞地區穩定的力量。另一方面，海灣國家領袖跟特朗普關係密切，但對特朗普行事飄忽感到憂慮，擔心一旦他們被捲入戰爭，美國不會全力保護。自哈馬斯前年突襲以色列後，海灣國家就警告美國勿用駐當地基地攻擊伊朗，以免遭報復。

報道引述有阿拉伯國家外交人員稱，伊朗不太可能攻擊海灣國家，除非後者或美國介入戰爭。科威特大學助理教授賽義夫稱，對於駐有美軍基地的美國海灣國家盟友，美軍介入以伊戰爭將是最糟糕情况。哈佛大學甘迺迪政府學院高級研究員阿卜杜拉亦表示，如美國對伊朗動武，美國的海灣國家盟友將難免被牽連。

（金融時報）

（以伊戰爭）

相關字詞﹕以色列-伊朗關係 以伊戰爭 核談判 霍爾木茲海峽 哈馬斯 沙特阿拉伯 伊朗 以色列

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