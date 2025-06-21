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中國撤2000公民 港人：5天沒睡

【明報專訊】中國政府加緊撤走在以色列和伊朗的中國公民回國，至今已撤走約2000人，包括至少兩名香港人。

新華社報道，119名中國公民周四（19日）從以色列經埃及南西奈省塔巴口岸撤離到埃及，中國駐埃及大使館稱，此次撤離包括117名內地留學生和兩名香港人，他們將被轉送至開羅。鳳凰衛視訪問兩名一度滯留耶路撒冷的香港人。其中香港留學生陳玉嬋（圖）說：「我住的地方有個高樓大廈，今天一早就被炸掉了，所以我現在都很緊張，都還很模糊，我已經有5天沒睡覺了。」

中國駐以色列大使館昨日在官網發文，稱據不完全統計，截至周四晚共有近300名中國公民通過以色列和約旦、埃及邊境口岸安全撤離。大使館表示，以伊衝突不排除進一步惡化，大使館自周五起協助有意撤離的中國公民分批乘坐大巴車經連接埃及的貝京口岸出境，並開始接受持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身份證）者登記。

另外，中國外交部周四表示，至今已有1600多名中國公民從伊朗撤離。

（新華社/中新社/鳳凰衛視/中國駐以色列大使館官網）

（以伊戰爭）

相關字詞﹕撤僑 以色列 以伊戰爭 以色列-伊朗關係

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