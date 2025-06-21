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美料伊朗未決定產核武 「哈梅內伊下令數周即有」

【明報專訊】美國白宮周四（19日）指控伊朗可在數周內製造出核武之際，《紐約時報》報道，美國情報機關評估伊朗未決定是否製造核武，但如果美國攻擊伊朗核設施或刺殺該國最高領袖哈梅內伊，可能會驅使德黑蘭高層選擇生產核彈。白宮周四指控伊朗可在數周內製造出核武。

美以對伊製核武速度判斷有別

華府官員向《紐時》表示，最新結論跟3月上次評估時一樣未有改變。美國國家情報總監加巴德當時作證表示，情報機關認為哈梅內伊未批准伊朗製造核彈。美國總統特朗普近日被問到加巴德的意見時回應稱：「我不管她（加巴德）怎麼說，我認為它們（伊朗）非常接近擁有核武。」白宮新聞秘書萊維特周四則在記者簡報會上，表明美方認為伊朗「具備一切取得核武的所需（能力和條件）」，只待哈梅內伊拍板下令後，「幾個星期便能完成生產」。

美軍中央司令部司令庫里拉本月10日在國會聽證會上稱，伊朗的核庫存和離心技術可在一星期內生產出武器級核物料；並足夠在3周內製成10枚核武。中央情報局（CIA）局長拉特克利夫在周四召開的白宮會議上亦表示，伊朗近乎取得核武。

如伊棄精準度 研製或可加快

《紐時》引述美國副總統萬斯等華府官員報道，上述最新評估結論是基於3月以來蒐集得來的新情報，以及重新分析以色列所提供的舊有資料。以國對外情報機關摩薩德認為伊朗能在15日內製造出核武，但美國情報機構仍維持原本判斷，認為伊朗造出核武最少需時數個月至一年，只是如德黑蘭不尋求把核武縮小成為可安裝在導彈上的精準彈頭，而選擇如二戰原子彈般的空投式簡陋核彈，則有機會縮短研製時間。

（紐約時報/美國廣播公司）

（以伊戰爭）

相關字詞﹕以色列-伊朗關係 以伊戰爭 情報 核武 伊朗 美國

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