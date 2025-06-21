特留談判餘地 兩周內定奪炸伊朗否 原傾向軍事選項 轉軚被懷疑為美軍爭取時間

美首重無核武 伊要求先停火

白宮發言人萊維特周四在記者會宣讀特朗普聲明：「基於有可觀機會在近期未來跟伊朗可能展開談判，我將在未來兩星期內決定是否介入（以伊戰爭）。」萊維特指，特朗普已表明他向來屬意用外交解決伊朗核問題，但同時也不懼怕在必要時行使力量。她亦強調特朗普和美方的首要目標是確保伊朗無法取得核武；而任何協議都將需禁止德黑蘭政權提煉製造核武所需的鈾，並徹底消除其製造核武的能力。

萊維特又確認美國總統中東問題特使威特科夫，近日持續有跟伊朗官員通訊聯繫。路透社周四引述3名消息人士報道，自以色列上周五開始空襲伊朗以來，威特科夫跟阿拉格齊（Abbas Araghchi）已數次通電話，尋求外交途徑結束危機；最初是由美方發起聯絡，提出「突破僵局的新建議」，惟阿拉格齊強調雖然伊朗準備好返回談判桌，但前提要以色列停止轟炸，又稱假如美方施壓以國結束戰爭，伊朗「可在核問題上展現彈性」。

歐洲游說伊朗棄核提煉

林德偉周四在華盛頓會見威特科夫和美國國務卿魯比奧後，稱中東局勢仍充滿危機，但未來兩星期有空間達成外交解決方案。林德偉周五轉到瑞士日內瓦，跟法國外長巴羅、德國外長瓦德富爾、歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯共同跟阿拉格齊會面。《華盛頓郵報》周四引述知情官員報道，歐洲3國尋求說服伊朗把核活動限制在民用水平，稱對比此前談判仍容許伊朗短期內保留自行提煉濃縮鈾，英法德現正斡旋伊朗接受全面放棄核提煉能力的新條件，以換取現伊斯蘭政權續存。伊朗國營電視台昨在會面前播出阿拉格齊專訪，後者再次強調拒絕在以色列持續攻擊下跟美國談判。

美軍歐洲司令部前司令斯塔夫里迪斯周四在美國有線新聞網絡（CNN）節目上指出，特朗普突然從傾向採用軍事選項，轉移以外交解決伊朗核問題，有可能是為掩飾秘密轟炸行動，令伊朗感到自滿並且鬆懈。《紐約時報》分析，即使特朗普並非存心瞞騙伊朗，把介入決定押後兩星期也為第二艘美軍航母在中東就位爭取時間，無論美軍武力干預成功與否，區內美軍亦能更好準備應對無可避免的伊朗報復。霍士新聞則引述專家指出，特朗普如選擇攻擊伊朗，或會面臨美國國內法律以及國際法的挑戰。

美媒：防長情報總監被邊緣化

此外，《華郵》周四報道，美國防長海格塞斯和國家情報總監加巴德在討論針對伊朗的軍事方案方面「坐冷板櫈」，特朗普反而重用一支相對熟悉中東情况的小組，其由副總統萬斯、國務卿魯比奧、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫、參謀長聯席會議主席凱恩，以及美軍中央司令部司令庫里拉（Michael E. Kurilla）為首。海格塞斯和加巴德的發言人分別否認兩人遭特朗普冷待。

（華盛頓郵報/路透社/CNN/紐約時報/華盛頓郵報/法新社）

（以伊戰爭）