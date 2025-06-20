港人助產士促勿忘羅興亞難民

助設抗性暴力部門 黑暗中見光明

蘇衍霈周三（18日）接受本地傳媒訪問。她最近在科克斯巴扎爾難民營的救援工作是為協助在當地設立一個支援遭受性暴力難民的部門。她指該部門主要服務的婦女及性小眾在難民之間地位更低，是「難民之中的少數」。她憶述曾有受家暴婦女到醫院求助，但施虐的丈夫及其他人公然在醫院外面生事；亦有少女遭性侵犯後求助暫獲無國界醫生收容，但侵犯者和其他人要求將女事主帶走，希望藉雙方結婚「解決」問題。

雖然前景黯淡，但蘇衍霈也看到光明一面。她認為新部門能讓難民意識到受侵犯問題，同時有途徑求助。她指新部門現每月有40至50人求助，比成立前平均5至6個受害人多。

明報記者 曾永昌