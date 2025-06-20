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泰首相貶軍方錄音外泄 倒台危機 執政聯盟第二大黨退出 佩通坦道歉籲團結

【明報專訊】泰國首相佩通坦因貶損軍方的電話通話錄音周三（18日）外泄，引發新一輪政局風波，執政聯盟陷入瓦解危機。執政聯盟內第二大黨泰自豪黨周三退出聯合政府，其他執政聯盟成員周四緊急開會商討事件，其中一黨表明不退出，但聯合政府瓦解危機未除。佩通坦昨在軍方高層陪同下出席記者會，就錄音內容道歉，呼籲國家團結勿內鬥。

泰國與柬埔寨長期存在邊界爭端，雙方軍隊上月28日在邊境爭議區域交火，造成一名柬兵喪生，及至本月8日兩軍士兵各自後撤後緩和。

引發今次風波的外泄錄音源於周日（15日）一通電話，佩通坦與柬埔寨前首相、現參議院議長洪森通電話，以修補兩國關係。對話中，佩通坦暱稱洪森為「叔叔」，不僅表現得卑躬屈膝，同時批評自家國內一名高級軍事指揮官。佩通坦在通話敦促洪森和平解決兩國領土爭端，亦敦促洪森勿聽泰國「另一邊」之言，她形容一名敢言泰國陸軍將領「只是想耍帥」。

與洪森通話批評泰將領「耍帥」

全長17分鐘的錄音有9分鐘周三早上在網上流傳後，洪森在其facebook帳號發布完整通話錄音，稱他向80名政客分享通話錄音，其中一人將錄音泄漏出去。

佩通坦去年8月上台，如今僅10個月便面臨政府倒台危機。泰自豪黨前晚宣布退出聯合政府，稱佩通坦通話內容損害國家和軍隊尊嚴，該黨領袖阿努廷昨辭任副首相及內政部長職務。執政聯盟的國家發展黨、泰國人團結建國黨及民主黨領袖周四下午商討事件。國家發展黨領袖維拉兀會後稱該黨將繼續留在執政聯盟。

佩通坦周四在防長普坦及其他軍方高層陪同下出席記者會，就錄音內容道歉並呼籲團結。她說：「我們沒有時間內鬥，我們須捍衛主權，政府準備好用各種方式支持軍方。」佩通坦稱那是她用私人電話撥打的私人通話，不知道會被錄音。泰國外交部昨傳召柬國大使就錄音外泄事件提出抗議。

「黃衫軍」政府大樓外示威

泰國陸軍發言人溫泰周四稱，陸軍司令帕納憂慮當前政治局勢，帕納呼籲國民信任軍隊，指軍隊堅定維護民主，並表示軍隊做好準備捍衛​​國家主權。惟民間亦有抗議聲音，數以百計擁護王室的「黃衫軍」示威者昨在政府大樓外示威，批評佩通坦缺乏外交技巧，危及國家利益。

（曼谷郵報/民族報/BBC/法新社/路透社）

相關字詞﹕佩通坦（Paetongtarn Shinawatra） 外泄 錄音 洪森 柬埔寨 泰國

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