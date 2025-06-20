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以伊導彈庫存急耗 左右戰事走向

【明報專訊】美國傳媒報道，以色列及伊朗雙方導彈庫存或漸見底，可能影響戰事持續時間。

以恐需取捨攔截目標

知情人士透露，以色列主要倚靠「箭式」（Arrow）防空系統攔截伊朗彈道導彈，但每枚攔截彈造價高達300萬美元（約2340萬港元），庫存正快速消耗。若美國不加援助，以軍或只能再獨力應戰10至12天，屆時可能需對攔截目標作取捨。專家指出，2014年以哈衝突時，以色列在導彈快用盡前尋求停火，類似情况或成今次停火契機。

另一方面，伊朗雖於首輪交火發射約150枚彈道導彈，但近兩日已明顯減少，僅發射60枚。分析指出，這與以軍摧毁伊朗三分之一、約120個發射台有關，令伊方發射能力受挫。英國軍事專家欣茨（Fabian Hinz）亦認為伊朗導彈數量有限。

不過，以色列估算，伊朗原本擁有約2000枚射程可達以色列的彈道導彈，至今僅發射400枚，顯示德黑蘭或刻意保留先進彈藥，為日後攻擊以色列戰略目標作準備。

（華盛頓郵報/華爾街日報）

（以伊戰爭）

相關字詞﹕彈藥 以色列-伊朗關係 以伊戰爭 導彈

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