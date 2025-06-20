以醫院遭導彈襲重擊 防長：哈梅內伊不容存在

以軍發言人周四表示，已空襲布什爾（Bushehr）、伊斯法罕（Isfahan）、納坦茲（Natanz）等地的核設施，並將繼續針對其他設施發動攻擊。

以行動升級炸核電站

布什爾核電站是伊朗目前唯一仍然運作的核電站，位於波斯灣沿岸，鄰近波斯灣多國，且有俄羅斯技術人員駐場，所用核燃料來自俄羅斯，並於使用後由俄方回收，以降低核擴散風險。

以軍對布什爾核電站發動空襲，被外界視為對伊空襲行動的一大升級。

以色列官員周四稱，伊朗當天清晨發射數十枚導彈，南部貝爾謝巴的索羅卡醫院被擊中，院方表示40人受傷。院長說，多個病房被炸毁，整間醫院損毁嚴重，多座建築、結構、窗戶及天花板均受到波及。

伊朗否認伊朗革命衛隊襲擊以色列醫院，稱此次打擊的目標是與醫院相鄰的以色列軍事情報中心，醫院受到了爆炸衝擊波影響。

（路透社/法新社/新華社）

（以伊戰爭）