美媒：特已批攻伊 地堡彈存疑慮 彭博：美軍最快可本周末出手

特朗普周三在白宮草坪向記者表示：「你們不會知道我究竟會否去馬，我可能會做（軍事介入伊朗），也可能不會那樣做。」他強調戰爭非常複雜，會發生很多壞事，對此在決策方面已發生過不少轉折。他其後與國安高官在白宮戰情室開會，會後再於橢圓形辦公室見記者，稱事態不斷改變，望在限期前一刻才作最後決定。

Axios周三報道，美軍介入伊朗方式幾乎肯定聚焦於摧毁中部鄰近什葉派聖城庫姆的福爾多（Fordow）地下核提煉設施。以軍上周五展開「崛起之獅」行動後福爾多核設施並未受損。該核設施位於地下約90米，且被深山覆蓋，如要轟炸只有美國協助派遣B-2隱形戰略轟炸機，投放GBU-57巨型鑽地彈（MOP）方最為可行。

Axios及《衛報》引述消息人士報道，雖然幕僚向特朗普強調專為破壞地下目標而設計的GBU-57有力摧毁福爾多核設施，但該炸彈過去只在平地測試過，從未對深山內目標或在實戰中使用。華府官員在簡報會上指出，對付福爾多核設施的最有效做法是先以常規炸彈炸鬆表面土地，再投放戰術核彈摧毁當中整個設施，但特朗普目前不考慮這選項。

習近平普京通話 提4主張推動停火

美國有線新聞網絡（CNN）和Axios報道，特朗普亦憂慮如轟炸福爾多核設施失敗，既無法完全終止伊朗核計劃，又可能令美國捲入一場不必要戰爭並蒙上損失，惹起國內反對；加上內塔尼亞胡等以色列官員指他們另有辦法摧毁福爾多核設施，如派出秘密特種部隊地面潛入破壞；網絡攻擊破壞控制系統或不斷空投大量小型地堡彈，令特朗普及美方官員仍在斟酌是否必須軍事介入。

特朗普陣營內部對應否介入伊朗的爭議正白熱化，信奉孤立主義的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動代言人、保守派名嘴卡爾森，周三跟支持以色列外交鷹派的共和黨參議員克魯茲爆發激烈爭執。《華盛頓郵報》周三則發表針對1000名美國人的民調結果，當中僅25%受訪者支持美軍空襲伊朗核計劃相關目標；45%人反對。

港府提升以伊外遊警示至黑色

另一方面，習近平周四在電話中向普京強調，如衝突進一步升級，除以伊雙方將受更大損失，中東區內國家也將深受其害，他提出4點主張強調（1）推動停火止戰是當務之急；（2）保障平民安全是重中之重；（3）開啟對話談判是根本出路；（4）國際社會促和努力不可或缺。中東不穩，天下難安。英、法、德3國外長預定於周五在瑞士日內瓦，跟伊朗外長阿拉格齊會談。

本港特區政府昨提升以色列和伊朗的外遊警示級別至黑色，呼籲市民不應前往。

「驚天大事」被質疑非官方宣布

網絡最少自周二起流傳「伊朗國家電視台宣布：今晚將有驚天大事發生，足以讓世令全球銘記數個世紀」消息，Newsweek等媒體相繼轉載報道，然而美國事實查核網站Snopes周四稱，這則流言很可能源自X的民間帳戶，並非國營電視台正式消息。

（衛報/Axios/CNN/華爾街日報/華盛頓日報）

（以伊戰爭）