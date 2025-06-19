印航單日停飛9波音航班 民航局派定心丸 外界憂慮未除

空難後6天取消83航班

印航一班原定從印度西部城市艾哈邁達巴德飛往英國倫敦吉域機場的波音787-8夢幻客機上周四起飛後隨即墜毁，機上僅1人生還，事故令人關注印航機隊以至於波音客機的安全度。DGCA周二公布印航在6天之內取消83個廣體客機航班，66個航班由夢幻客機執飛。印媒指取消航班或涉及不同原因，包括因檢查令客機周轉時間延長、西亞地區空域限制，及多架飛機正在維修等。

印航周二亦公布當天取消9個國際航班，有8個由波音787執飛、1個由波音777客機執飛。受影響787客機執飛航線包括艾哈邁達巴德與吉域，及吉域與印度阿姆利則（Amritsar）之間航線、德里往維也納等。至於另一架波音777客機則執飛三藩市到孟買（中途在加爾各答加油）航班時，因發現技術問題而停飛，要取消返回三藩市的回程航班。印航旗下有33架787-8及9型客機投入服務，DGCA表示印航稱24架已完成加強安全檢查。

印航上周四的空難原因未明，但美國《華爾街日報》周三引述消息人士報道，初步調查顯示失事客機墜毁時客機下方的緊急電源發電機「衝壓空氣渦輪」（RAT）正在運作，令人質疑客機起飛時引擎有否正常運作。一般而言，引擎負責供電並驅動飛行控制系統，RAT發電可讓重要組件在緊急情况時運作，意味引擎可能有異常。至於是什麼因素導致肇事客機的RAT啟動，仍待調查。

（印度時報/印度經濟時報/路透社/華爾街日報）