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無視情報評估 特對伊態度變默許以動武

【明報專訊】美國總統特朗普對伊朗政策近期出現明顯轉變。《紐約時報》周二（17日）引述知情人士報道，特朗普重返白宮之初，曾希望透過外交手段解決伊朗核問題，積極游說德黑蘭棄核。然而，上月底美國情報顯示，以色列總理內塔尼亞胡無論美國是否介入，均準備單方面攻擊伊朗，加上特朗普已對伊朗失去耐性，因此默許以色列動武，亦無視美國國家情報總監指伊朗並無積極製造核武的情報，考慮派美軍機為以色列戰機空中加油，以及提供地堡炸彈協助摧毁伊朗地下核設施，令外界普遍認為，今次衝突已難靠外交途徑和平解決。

內塔尼亞胡過去十多年多次警告，必須在伊朗具備製造核武能力前採取軍事行動，但歷任美國總統均憂慮中東局勢失控而拒絕介入。美情報認為，今次內塔尼亞胡不僅計劃轟炸伊朗核設施，更有意發動更大規模攻擊，意圖動搖伊朗政權，並已作好單獨行動準備。這一情報令特朗普一度陷入兩難，他4月曾否決以色列攻擊伊朗的建議，並向政治盟友抱怨，以方有意拖美國下水。

談判桌上拖延 對話成效渺茫

不過，隨着特朗普逐漸認為伊朗在談判桌上拖延耍弄美方，對話成效渺茫，他最終改變立場，為以色列動武開綠燈。雖然美國情報部門並無發現伊朗正加速製造核武的新情報，特朗普及其幕僚在無法主導局勢下，權衡多種選項，包括靜觀其變或協助以色列採取聯合軍事行動。最終，特朗普選擇向以色列提供情報支援，同時加大對伊朗施壓，要求對方於談判桌上作出實質讓步，否則將面臨持續軍事打擊。

儘管美國國家情報總監加巴德早前公開否認伊朗正積極製造核武，特朗普近日仍然明言：「我不在乎她說什麼，我認為他們（伊朗）非常接近擁有核武。」外界普遍認為，美伊局勢短期內難降溫，區內緊張局勢勢必持續。

（紐約時報/霍士新聞）

相關字詞﹕特朗普 伊朗核問題 以色列-伊朗關係 以伊戰爭

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